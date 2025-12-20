Muškarac ozbiljno povrijeđen zbog cigarete

Izvor:
Pedesetsedmogodišnji muškarac teško je povrijeđen u požaru u kući kod Siska, koji je izazvala cigareta, saopšteno je iz policije.
Povrijeđenom su konstatovane povrede opasne za život, a utvrđeno je da je i u trenutku nesreće bio pod dejstvom alkohola.
Uviđajem je utvrđeno da je požar izbio nakon što je žar cigarete ili opušak zapalio garnituru, odakle se vatra proširila u prostoriji.
Požar je izbio juče u kući u Gornjem Komarevu.
