Logo
Large banner

Muškarac ozbiljno povrijeđen zbog cigarete

Izvor:

SRNA

20.12.2025

16:48

Komentari:

0
Мушкарац озбиљно повријеђен због цигарете
Foto: ATV

Pedesetsedmogodišnji muškarac teško je povrijeđen u požaru u kući kod Siska, koji je izazvala cigareta, saopšteno je iz policije.

Povrijeđenom su konstatovane povrede opasne za život, a utvrđeno je da je i u trenutku nesreće bio pod dejstvom alkohola.

Љубав, стари људи

Zanimljivosti

3 astrološka para koja će najvjerovatnije ostariti zajedno

Uviđajem je utvrđeno da je požar izbio nakon što je žar cigarete ili opušak zapalio garnituru, odakle se vatra proširila u prostoriji.

Požar je izbio juče u kući u Gornjem Komarevu.

Podijeli:

Tagovi:

požar

Sisak

povrijeđen muškarac

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

3 астролошка пара која ће највјероватније остарити заједно

Zanimljivosti

3 astrološka para koja će najvjerovatnije ostariti zajedno

1 h

0
Пегла за косу

Savjeti

Greška prilikom peglanja kose koja je uništava

1 h

0
Гасовод у Волгоградској области

Svijet

Dignut u vazduh ruski gasovod - tvrde Ukrajinci

1 h

0
Изрешетан аутомобил једног од вођа навијача ФК Земун

Hronika

Izrešetan automobil jednog od vođa navijača FK Zemun

1 h

0

Više iz rubrike

Ухапшен хладнокрвни убица: Брутално претукао мушкарца, довукао до језера и ликвидирао

Region

Uhapšen hladnokrvni ubica: Brutalno pretukao muškarca, dovukao do jezera i likvidirao

2 h

0
Ево како је туриста изгубио живот при паду из корпе жичаре

Region

Evo kako je turista izgubio život pri padu iz korpe žičare

2 h

0
Трагедија на Дурмитору: Испали из корпе на ски-лифту, једно погинуло

Region

Tragedija na Durmitoru: Ispali iz korpe na ski-liftu, jedno poginulo

2 h

0
Преминуо Драган Костић: Тужне вијести објавио син

Region

Preminuo Dragan Kostić: Tužne vijesti objavio sin

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

05

Nove optužbe na račun Stanivukovića: Svojima je dao 250.000 KM

18

00

Tramp doputovao na Floridu

17

59

Spasilački pas Kia postala licencirani potražni pas

17

23

Nadal: Ne vjerujem da će me Alkaraz zvati

17

21

Gori voda sa česme - snimak šokirao cijeli region

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner