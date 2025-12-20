Logo
Evo kako je turista izgubio život pri padu iz korpe žičare

Izvor:

RTCG

20.12.2025

15:18

Ево како је туриста изгубио живот при паду из корпе жичаре

Jedna osoba je poginula, a jedna je teško povrijeđena u nesreći koja se danas dogodila na žičari na Savinom kuku na Durmitoru, kada su strani turisti ispali iz korpe ski-lifta, potvrđeno je za Radio-televiziju Crne Gore (RTCG).

Prema prvim informacijama, do nesreće je došlo na drugom, strmijem dijelu žičare, a nastradao je muškarac, dok je povređena žena bila svesna i komunikativna i odmah joj je ukazana medicinska pomoć.

Na licu mjesta nalaze se policija i spasilačke ekipe, koje obavljaju uviđaj, dok se utvrđuju okolnosti pod kojima je došlo do tragedije.

hitna pomoc sc yt

Region

Tragedija na Durmitoru: Ispali iz korpe na ski-liftu, jedno poginulo

Prema nezvaničnim podacima, sumnja se na kvar na žičari broj dva, koja vodi ka Savinom kuku, nakon čega je korpa u kojoj su se nalazili turisti počela da klizi unazad.

Kako se navodi, korpa je potom proklizala i udarila u drugu.

Žičara na kojoj se dogodila nesreća stara je oko 35 godina i, prema dostupnim informacijama, nedostaje joj jedan stub, navodi RTCG.

