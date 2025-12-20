Pucnjava na riječkom Trsatu: Oštećeni kafić, auti i apoteka

Sinoć je na riječkom Trsatu oko 21.30 sati od‌jeknula pucnjava iz vatrenog oružja. U incidentu je oštećeno staklo na jednom ugostiteljskom objektu, a na teren je odmah upućena policija.

Nastala materijalna šteta

Policijski službenici su po izlasku na teren potvrdili dojavu te sproveli uviđaj i izuzeli pronađene tragove. U pucnjavi su zabilježena oštećenja na prozoru ugostiteljskog objekta, ali i na aluminijskim griljama te fasadi obližnje apoteke.

Oštećena su i dva vozila koja su se nalazila u blizini.

Srećom, prema dosadašnjim saznanjima, niko od građana koji su se u tom trenutku nalazili u kafiću ili u blizini nije povrijeđen.

Jedna osoba koja se dovodi u vezu s ovim događajem nalazi se pod nadzorom policije.

Kriminalističko istraživanje se nastavlja kako bi se pronašli i ostali učesnici te utvrdile sve relevantne činjenice i okolnosti ovog uznemirujućeg događaja, prenosi "Indeks".