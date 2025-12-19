Logo
Određen kućni pritvor osumnjičenima za izazivanje požara u Vjesniku

19.12.2025

17:49

Вјесник Загреб
Foto: Tanjug/AP/LANA SLIVAR DOMINIĆ

Županijski sud u Zagrebu odredio je kućni pritvor dvojici mladića osumnjičenih za izazivanje požara u neboderu "Vjesnika".

Odluka nije pravosnažna jer pravo na žalbu imaju i tužilaštvo i odbrana.

Za izazivanje požara su osumnjičena dvojica 18-godišnjaka, koji se terete za teška krivična d‌jela protiv opšte bezbjednosti i dovođenje u opasnost života i imovine.

Свиња

Društvo

Otkriven je prvi slučaj trihineloze

Sumnja se da su 17. novembra na višem spratu nebodera "Vjesnika" zapalili kartonsku kutiju i papir, što je dovelo do brzog širenja požara i velike materijalne štete, prenose hrvatski mediji.

