Određen kućni pritvor osumnjičenima za izazivanje požara u Vjesniku

Županijski sud u Zagrebu odredio je kućni pritvor dvojici mladića osumnjičenih za izazivanje požara u neboderu "Vjesnika".
Odluka nije pravosnažna jer pravo na žalbu imaju i tužilaštvo i odbrana.
Za izazivanje požara su osumnjičena dvojica 18-godišnjaka, koji se terete za teška krivična djela protiv opšte bezbjednosti i dovođenje u opasnost života i imovine.
Sumnja se da su 17. novembra na višem spratu nebodera "Vjesnika" zapalili kartonsku kutiju i papir, što je dovelo do brzog širenja požara i velike materijalne štete, prenose hrvatski mediji.
