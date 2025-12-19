Savez Srba Slovenije podržava inicijativu za ukidanje sankcija Dodiku

Predsjednik Saveza Srba Slovenije Zoran Ristović rekao je da podržava inicijativu da vlasti Slovenije, po ugledu na Sjedinjene Države, ukinu sankcije lideru SNSD-a Miloradu Dodiku, koje su mu uvedene u septembru kao predsjedniku Republike Srpske.

"Mislim da će sankcije biti ukinute promjenom vlasti, pošto slede izbori u Sloveniji. Tako da ne vjerujem da će to opstati. Treba sačekati izbore u Sloveniji na svim nivoima", ocijenio je Ristović.

On je naveo da je lider Slovenačke nacionalne stranke Zmago Jelinčič u pravu što je uputio inicijativu Vladi Slovenije da ukine sankcije Dodiku, ističući da je njihovo uvođenje potpuno kontradiktorno za Srbe u Sloveniji.

Podsjetivši da su u Savezu Srba Slovenije 80 odsto Srbi porijeklom iz Republike Srpske, Ristović je rekao da za svakog ko je iz Srbije ili Srpske takva vrsta sankcija nije prihvatljiva i normalno je da se ne slažu sa time.

On je dodao da podržava Republiku Srpsku i Dodika i da ne zna ni što su uvedene sankcije.

"To je osnovno pitanje. Da li je to neko uradio da pokaže mišiće nad narodom koji je preživeo golgotu? Moguće da je i to u pitanju. I ta retorika protiv Izraela, zar mislite da to podržavaju Slovenci? Ja mislim da ne" rekao je Ristović.

On je naveo da je Jelinčič realni nacionalista, da je korektan i da poštuje ono što radi.

U inicijativi Jelinčiča traži se da Vlada Slovenije ponovo procijeni i sveobuhvatno ispita sankcije i restriktivne mjere koje je Slovenija uvela Republici Srpskoj i Dodiku, jer je u međunarodnom okruženju došlo do značajnih promjena u pristupu situaciji u BiH, posebno dešavanjima u Srpskoj.