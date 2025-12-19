Potvrđena pojava ptičjeg gripa na istoku Slovenije

Izvor:
Tanjug
19.12.2025
15:17
Komentari:0
Pojava ptičjeg gripa potvrđena je ove nedjelje kod nekoliko divljih ptica u istočnoj Sloveniji, prenose danas mediji u toj zemlji.
Virus je potvrđen kod labudova i čaplji u Slovenskoj Bistrici i Lenartu, prenijela je agencija STA.
Prethodno su krajem oktobra i u novembru potvrđena tri slučaja ptičjeg gripa u centralnoj Sloveniji, kao i u priobalnom području.
Svijet
Putin: Rusija za 200 godina visokoobrazovana i tehnološki razvijena
Virus ptičjeg gripa X5H1 najprije je potvrđen u Velenju, a potom i u Ljubljani i Kopru.
Nakon najnovijih slučajeva, veterinarske službe su ponovo pozvale vlasnike ptica da budu na oprezu i prijave simptome nadležnima.
Region
4 h0
Region
6 h0
Region
1 d0
Region
1 d0
Najnovije
Najčitanije
16
29
16
20
16
19
16
15
16
13
Trenutno na programu