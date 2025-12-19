Potvrđena pojava ptičjeg gripa na istoku Slovenije

Pojava ptičjeg gripa potvrđena je ove nedjelje kod nekoliko divljih ptica u istočnoj Sloveniji, prenose danas mediji u toj zemlji.

Virus je potvrđen kod labudova i čaplji u Slovenskoj Bistrici i Lenartu, prenijela je agencija STA.

Prethodno su krajem oktobra i u novembru potvrđena tri slučaja ptičjeg gripa u centralnoj Sloveniji, kao i u priobalnom području.

Svijet Putin: Rusija za 200 godina visokoobrazovana i tehnološki razvijena

Virus ptičjeg gripa X5H1 najprije je potvrđen u Velenju, a potom i u Ljubljani i Kopru.

Nakon najnovijih slučajeva, veterinarske službe su ponovo pozvale vlasnike ptica da budu na oprezu i prijave simptome nadležnima.