Putin: Rusija za 200 godina visokoobrazovana i tehnološki razvijena

SRNA

19.12.2025

15:11

1
Путин: Русија за 200 година високообразована и технолошки развијена
Foto: Tanjug/AP/Pavel Bednyakov

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da vidi Rusiju za 200 godina kao visokoobrazovanu i tehnološki razvijenu zemlju.

"Uz pomoć tih tehnologija, Rusija će rješavati sve zadatke u oblasti ekonomije, zdravstvene zaštite, socijalne politike i živjeće u uslovima prosperiteta i na bazi konsenzusa sa svima u svijetu", naveo je Putin.

Na pitanje u šta treba vjerovati, Putin je rekao da vjeruje u Boga, koji je sa ruskim narodom i koji nikada neće napustiti Rusiju.

Pitanje o tehnološkom i obrazovnom razvoju Rusije bilo jedno od posljednjih koja su Putinu postavljena na godišnjoj konferenciji za novinare, prenosi "Sputnjik".

Vladimir Putin

