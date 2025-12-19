Logo
Novinar zaprosio devojku u programu Direktna linija sa Putinom

Izvor:

Tanjug

19.12.2025

14:37

Новинар запросио девојку у програму Директна линија са Путином
Foto: Tanjug/AP/Pavel Bednyakov

Novinar ruskog Kanala 4, Kiril Bažanov, zaprosio je svoju djevojku u programu "Direktna linija" tokom kojeg je predsjednik Rusije Vladimir Putin odgovarao na pitanja gledalaca.

Novinar iz Jekaterinburga tom prilikom je pozvao ruskog predsjednika na vjenčanje, prenijela je agencija RIA Novosti.

Bažanov je došao u svečanom odijelu i sa natpisom "Želim da se oženim!".

- Vi ste obučeni kao da ste spremni za vjenčanje - primijetio je Putin, obraćajući se novinaru, koji je kazao da natpis nije šala.

- Ja znam da moja djevojka upravo sada gleda prenos. Olečka, udaj se za mene - izgovorio je Bažanov.

On je potom dodao da bi oboje veoma voljeli da Putin dođe na njihovo vjenčanje, prenijela je ruska agencija.

Vladimir Putin

Rusija

novinar

