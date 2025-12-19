Gvardiola: Prije ili kasnije, sa 75 ili 76 godina, napustiću Mančester Siti

Izvor:
Tanjug
19.12.2025
14:55
Komentari:0
Trener Mančester Sitija Pep Gvardiola odgovorio je danas sarkastično na pisanja pojedinih medija da će uskoro napustiti "građane" i rekao da će otići iz kluba kada bude imao 75 ili 76 godina.
- U posljednje tri ili četiri godine, svaki put u određenom periodu me pitate o mojoj budućnosti. Tako da, prije ili kasnije, sa 75 ili 76 godina, napustiću Mančester Siti. Ostalo mi je još 18 mjeseci ugovora. Veoma sam oduševljen, srećan i uzbuđen zbog razvoja tima - rekao je Španac na današnjoj konferenciji za medije.
Gvardiola (54) je na klupi "građana" od 2016. godine. Sa klubom je osvojio Ligu šampiona, šest Premijer liga, dva FA i četiri Liga Kupa, Svjetsko klupsko prvenstvo i Superkup Evrope.
Mančester Siti je trenutno drugi na tabeli Premijer lige sa dva boda manje od lidera Arsenala.
Najnovije
Najčitanije
16
29
16
20
16
19
16
15
16
13
Trenutno na programu