Gvardiola: Prije ili kasnije, sa 75 ili 76 godina, napustiću Mančester Siti

Trener Mančester Sitija Pep Gvardiola odgovorio je danas sarkastično na pisanja pojedinih medija da će uskoro napustiti "građane" i rekao da će otići iz kluba kada bude imao 75 ili 76 godina.

- U posljednje tri ili četiri godine, svaki put u određenom periodu me pitate o mojoj budućnosti. Tako da, prije ili kasnije, sa 75 ili 76 godina, napustiću Mančester Siti. Ostalo mi je još 18 mjeseci ugovora. Veoma sam oduševljen, srećan i uzbuđen zbog razvoja tima - rekao je Španac na današnjoj konferenciji za medije.

Gvardiola (54) je na klupi "građana" od 2016. godine. Sa klubom je osvojio Ligu šampiona, šest Premijer liga, dva FA i četiri Liga Kupa, Svjetsko klupsko prvenstvo i Superkup Evrope.

Mančester Siti je trenutno drugi na tabeli Premijer lige sa dva boda manje od lidera Arsenala.