Dejan Stanković se vraća u Crvenu zvezdu

Izvor:

Kurir

18.12.2025

12:55

Prema saznanjima Kurira, Dejan Stanković od januara će preuzeti Crvenu zvezdu i vratiće se na Marakanu.

Stanković je bez kluba od kada je dobio otkaz u moskovskom Spartaku, a već neko vrijeme nalazi se u Beogradu gdje je obavio i pregovore sa Zvezdom.

Sada je jasno da će upravo Stanković, koji je sjedio na klupi Zvezde od 2019. do 2022. godine i osvojio je tri titule i dva Kupa Srbije, preuzeti trenersko mjesto i dirigentsku palicu od Vladana Milojevića kom će meč protiv lučanske Mladosti (subota, 15.30, Marakana) biti posljednji u ovom mandatu.

Dejan Stanković u klub će stići na početku 2026. godine, a trebalo bi da se pojavi na prozivci igrača koja je zakazana za 3. januar. Pred sobom će imati jasne ciljeve - duplu krunu u Srbiji, kao i uspeh u Ligi Evrope gde je Zvezda na korak od plasmana u narednu rundu i 22. i 29. januara očekuju je utakmice sa Malmeom i Seltom.

Stanković je do sada Zvezdu vodio na ukupno 130 utakmica.

(Kurir)

