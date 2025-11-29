Stanković: Ustavi su dokaz da nepokretna imovina pripada entitetima

Nepokretna imovina pripada Republici Srpskoj za šta su dokaz ustavi Srpske i BiH, kao i materijalni zakonski propisi doneseni od Narodne skupštine, kojima se uređuje oblast nepokretnosti na teritoriji Republike Srpske, izjavio je direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Dragan Stanković.

- Ustavom BiH, Aneks četiri Dejtonskog mirovnog sporazuma, članom tri propisano je da sve vladine funkcije i ovlaštenja koja nisu ovim Ustavom izričito data institucijama BiH pripadaju entitetima - istakao je Stanković za Srnu.

On je dodao i da nepokretna imovina koja se nalazi na teritoriji Federacije BiH u skladu sa ustavima BiH i FBiH pripada Federaciji.

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH razmatraće u redovnoj proceduri Prijedlog zakona o državnoj imovini jer na sjednici održanoj u četvrtak, 27. novembra, nije bilo entitetske većine da se o njemu raspravlja po hitnoj i skraćenoj proceduri.

Ti predlagači su poslanici Jasmin Emrić, Šemsudin Mehmedović, Aida Baručija i Elvisa Hodžić.