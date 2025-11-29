Minić: Turizam - velika razvojna šansa Srpske

Izvor:
ATV
29.11.2025
13:52
Komentari:1
Turizam velika razvojna šansa Srpske koja, prema posljednjim informacijama, za 10 mjeseci bilježi 442.353 dolazaka, rekao je predsjednim Vlade Republike Srpske, Savo Minić.
''Upravo sam dobio informaciju da je u prvih 10 mjeseci ove godine u Republici Srpskoj zabilježeno je 442.353 dolazaka i 1.039.334 noćenja, što je za 19.615 dolazaka i 25.818 noćenja više nego u istom periodu prošle godine. Bravo! Turizam je naša velika razvojna šansa'', napisao je Minić na Iksu.
Upravo sam dobio informaciju da je u prvih 10 mjeseci ove godine u Republici Srpskoj zabilježeno je 442.353 dolazaka i 1.039.334 noćenja, što je za 19.615 dolazaka i 25.818 noćenja više nego u istom periodu prošle godine. BRAVO!— Savo Minić (@minic_savo) November 29, 2025
Turizam je naša velika razvojna šansa.
Republika Srpska
1 d2
Republika Srpska
1 d2
Gradovi i opštine
2 d0
Republika Srpska
2 d0
Republika Srpska
16 h0
Republika Srpska
17 h2
Republika Srpska
18 h0
Republika Srpska
20 h12
Najnovije
Najčitanije
21
55
21
51
21
42
21
36
21
29
Trenutno na programu