Minić: Turizam - velika razvojna šansa Srpske

Izvor:

ATV

29.11.2025

13:52

Komentari:

1
Savo Minic Vlada Republike Srpske
Foto: ATV

Turizam velika razvojna šansa Srpske koja, prema posljednjim informacijama, za 10 mjeseci bilježi 442.353 dolazaka, rekao je predsjednim Vlade Republike Srpske, Savo Minić.

''Upravo sam dobio informaciju da je u prvih 10 mjeseci ove godine u Republici Srpskoj zabilježeno je 442.353 dolazaka i 1.039.334 noćenja, što je za 19.615 dolazaka i 25.818 noćenja više nego u istom periodu prošle godine. Bravo! Turizam je naša velika razvojna šansa'', napisao je Minić na Iksu.

Savo Minić

Turizam

Komentari (1)
Republika Srpska

Bliži se prvih 100 dana rada nove Vlade – jesu li ministri ispunili planirano?

1 d

2
Republika Srpska

Minić: Poziv svima da se pridruže akciji prikupljanja dječijih paketića

1 d

2
Gradovi i opštine

Minić: Sijarto više puta pokazao da stoji uz nas

2 d

0
Republika Srpska

Minić: Srpska ima institucionalni odgovor

2 d

0

Republika Srpska

Vasiljević: Pojam imovine ne može se prevesti u javnopravni institut

16 h

0
Republika Srpska

Kecmanović: Srpska sada uplivala u mirnije vode

17 h

2
Republika Srpska

Čabrić: Cilj je smanjenje zloupotrebe prava podrške nezaposlenom roditelju četvoro i više djece

18 h

0
Republika Srpska

Dodik: Pobijedila je Republika Srpska, ali borba nije završena

20 h

12
21

55

Đorđe Perić i Nemanja Kalajdžić pobjednici Svjetskog trofeja u Francuskoj

21

51

Venecuela osudila izjavu Trampa o zatvaranju vazdušnog prostora

21

42

Centralne vijesti, 29.11.2025.

21

36

Pogođeni su: Više od od 600 poginulih, stravični snimci

21

29

Bivši centar Partizana poziva navijače na radikalan potez

