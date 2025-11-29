Vasiljević: Pojam imovine ne može se prevesti u javnopravni institut

Izvor:
SRNA
29.11.2025
11:55

Pojam imovine ne može da se prevede u neki javnopravni institut i to joj ne daje ni Ustav BiH, rekao je profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjaluci Zoran Vasiljević.
- Imovina je širi pojam od prava svojine koje je jedna od vrsta stvarnih prava, a to je Ustavom BiH dato u nadležnost entiteta, regulisanje privatnopravne oblasti i to nije nijedno od onih 10 nadležnosti koje su na nivou BiH - ukazao je Vasiljević.
Prema njegovim riječima, samo uz saglasnost entiteta može doći do prenosa neke od tih nadležnosti na nivo BiH i bez toga jednostavno o tome nema šta ni da se razgovara.
Vasiljević je pojasnio da je imovina skup imovinskih prava koja se sastoje iz obligacionih i stvarnih prava.
- Imovina je čisto privatnopravni institut i ona ne može da se prevede u institut javnog prava u smislu kako je bilo ocijenjeno 2011. od Ustavnog suda BiH kao neki institut javnog prava - izjavio je Vasiljević Srni.
On je dodao da je Ustavni sud BiH tada čak naveo pravo svojine, iako se imovina ne može nikako izjednačiti sa pravom svojine jer je riječ o širem pojmu.
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH razmatraće u redovnoj proceduri Prijedlog zakona o državnoj imovini jer na sjednici održanoj 27. novembra nije bilo entitetske većine da se o njemu raspravlja po hitnoj i skraćenoj proceduri.
Predlagači su poslanici Jasmin Emrić, Šemsudin Mehmedović, Aida Baručija i Elvisa Hodžić.
Poslanik SNSD-a Nebojša Radmanović rekao je da o ovako krupnom pitanju mora postojati politički dogovor, naglasivši da se o ovoj temi političke strukture u BiH nisu mogle dogovoriti 30 godina.
