Orban o ukrajinskom sukobu: Otrežnjujuća realnost sadržana u američkom planu, ovo su ključne tačke

Vrijeme u ukrajinskom konfliktu je na strani Rusije, izjavio je za njemačke medije premijer Mađarske Viktor Orban, ukazavši pri tom na potrebu što bržeg početka rusko-evropskih pregovora na visokom nivou.

Prema njegovim riječima, vrijeme je da se odbace iluzije i da se pogleda istini u oči.

On je takođe istakao da je otrežnjujuća realnost izložena u američkom mirovnom planu od 28 tačaka.

- Evo njegovih ključnih momenata: prvo, vrijeme ide na ruku Rusiji, a ne Ukrajini, što znači da što se više odugovlačilo (nastupanje) mira, to će Ukrajina izgubiti više ljudi i teritorija - objasnio je Orban.

Ovo bi se, po mišljenju političara, moglo izbjeći "samo ako bi NATO poslao kopnene snage na front, što bi direktno dovelo do sljedećeg velikog evropskog rata".

- Drugo, Rusija će biti reintegrisana u svjetsku ekonomiju u skladu s američkim principima: sankcije će biti postepeno uklonjene, zamrznuta imovina će biti iskorišćena za stvaranje američko-ruskih investicionih fondova, a poslovanje će biti nastavljeno - istakao je mađarski premijer.

Treće, kako je naglasio, mit da Evropljani finansiraju konflikt putem ruskog novca je razbijen.

- Moramo priznati našim građanima da su svaki evro koji smo potrošili do sada i svaki evro koji budemo potrošili u budućnosti na podršku Ukrajini potpuno, 100 odsto, platili evropski građani - konstatovao je Orban.

Prema tome, naglašava Orban, sve ove tačke ukazuju na potrebu da se odmah započnu evropsko-ruski pregovori na visokom nivou.

Srednjoročno gledano, prema riječima premijera Mađarske, ruski resursi treba da budu reintegrisani u evropsku ekonomiju.

- Dugoročno gledano, vojni potencijal Evrope treba da bude ojačan do te mere da ona može da se odbrani od svakog protivnika u konvencionalnom ratu. Pored toga, kako bi povećanje naoružanja ostalo u razumnim granicama, potrebno je sklopiti s Rusijom sporazum o kontroli naoružanja - zaključio je Orban.