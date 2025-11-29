Logo
FSB: Spriječen teroristički napad

Izvor:

SRNA

29.11.2025

09:46

ФСБ, федерална служба безбједности Русије
Foto: screenshot

Ruska Federalna služba bezbjednosti (FSB) saopštila je danas da je sprečila eksploziju koju su planirale da izazovu ukrajinske obaveštajne službe na gasovodu u Serpuhovskom okrugu Moskovske oblasti.

U saopštenju se navodi da je u Serpuhovskom okrugu "tokom noći, prilikom pokušaja postavljanja improvizovane eksplozivne naprave" na djelu uhvaćen ruski državljanin (56), koji je uhapšen, prenosi agencija RIA Novosti.

FSB navodi da je ruski državljanin ovog mjeseca, postupajući po uputstvima ukrajinskog kurira, kupio vozilo i električnu bušilicu, nakon čega je koristio dobijene koordinate da bi u skrivenom skladištu pronašao eksplozivne naprave domaće izrade.

Вакцине

Svijet

Smrtni slučajevi djece dovedeni u vezu sa vakcinama krotiv kovida

- Na zahtjev ukrajinskih obavještajnih službi, muškarac je trebalo da izbuši rupu u zemlji iznad gasovoda, a zatim aktivira i postavi improvizovanu napravu. Nakon završetka zadatka, trebalo je da otputuje u inostranstvo i vrati se u Ukrajinu preko trećih zemalja - saopštila je FSB.

