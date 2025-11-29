Tankeri ”flote iz sjene” pogođeni? Turska se oglasila

Dva tankera su pogođena u Crnom moru, usljed čega su se zapalila, saopštile su turske vlasti, a izvještaji ukazuju da su članovi posade oba broda bezbjedni.

U bazi podataka OpenSanctions, koja obuhvata osobe ili organizacije umiješane u zaobilaženje sankcija, ta dva tankera su opisana kao dio ruske "flote u sjenci", što je naziv za brodove koje Moskva koristi da izbjegne sankcije uvedene zbog njene operacije u Ukrajini.

Turske vlasti su saopštile da se tanker "Kairos", koji je prazan plovio pod zastavom Gambije ka ruskoj luci Novorosijsk, zapalio kada je bio udaljen 45 kilometara od obale turske provincije Kodžaeli. Turske vlasti su za požar okrivile "spoljašnji uticaj", ne navodeći detalje.

Oko sat vremena kasnije, turske vlasti su saopštile da je drugi tanker, "Virat", pogođen u Crnom moru, kada se nalazio 65 kilometara od turske obale. Nisu iznijele druge detalje.

Turske vlasti su navele da je svih 20 članova posade broda "Virat" bezbjedno, iako je prijavljen gust dim u mašinskoj sobi.

Guverner provincije Kodžaeli Ilhami Aktaš izjavio je da je svih 25 članova posade "Kairos" bezbjedno evakuisano.

Aktaš nije želio da komentariše šta je izazvalo požare, ni da li su tankeri možda pogođeni morskim minama, ali je rekao da će vlasti objaviti "jasniju izjavu" po okončanju istrage.

SAD su u januaru stavile tanker "Virat" na "crnu listu", a isto su zatim učinili i Evropska unija (EU), Švajcarska, Velika Britanija i Kanada, pokazuju podaci sa sajta OpenSanctions. Tanker "Kairos" je od ljetos pod sankcijama EU, Velike Britanije i Švajcarske.