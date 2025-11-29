Logo
Dijelovima Evrope ponestaje vode: Naučnici otkrili da se rezerve značajno smanjuju

Kliks

29.11.2025

08:27

Ogromne količine evropskih rezervi vode se smanjuju, otkriva nova analiza koja koristi dvije decenije satelitskih podataka, a zalihe slatke vode se smanjuju širom južne i središnje Evrope, od Španije i Italije do Poljske i dijelova Velike Britanije.

Naučnici sa Univerzitetskog koledža u Londonu (UCL), u saradnji sa Watershed Investigations i Gardijanom, analizirali su podatke sa satelita iz perioda 2002-2024, koji prate promjene u Zemljinom gravitacionom polju.

Budući da je voda teška, promjene u podzemnim vodama, rijekama, jezerima, vlažnosti tla i glečerima vidljive su u signalu, što satelitima omogućava da efikasno "procijene" koliko je vode uskladišteno.

Nalazi otkrivaju oštru neravnotežu: sjever i sjeverozapad Evrope - posebno Skandinavija, dijelovi Velike Britanije i Portugala - postaju vlažniji, dok se veliki dijelovi juga i jugoistoka, uključujući dijelove Velike Britanije, Španije, Italije, Francuske, Švicarske, Njemačke, Rumunije i Ukrajine, isušuju, što bi moglo imati dalekosežne posljedice.

Zbog ovakvog negativnog trenda će najpogođenija biti poljoprivreda i ekosistemi koji zavise od vode, a posljedično će biti ugrožena i sigurnost hrane.

Agencija za zaštitu okoliša već je upozorila Englesku da se pripremi za sušu koja će trajati i 2026. godine, osim ako ne bude značajnih padavina tokom jeseni i zime.

