Tramp poništio dokumente koje je Bajden potpisao autopenom

Američki predsjednik Donald Tramp saopštio je da se svi dokumenti koje je njegov prethodnik Džozef Bajden potpisao pomoću autopena poništavaju i više nemaju nikakvu pravnu snagu.

Tramp je naveo da je autopenom (mehaničkim uređajem koji replicira potpis) potpisano 92 odsto dokumenata.

"Autopen nije dozvoljeno koristiti ako odobrenje nije izričito dao predsjednik Sjedinjenih Država", napisao je Tramp u objavi na mreži "Trut sošl", prenosi Tan‌jug.

On je poručio da poništava sva izvršna i ostala naređenja koja Bajden nije lično potpisao, jer su ljudi koji su upravljali autopenom to činili nezakonito.

"Džozef Bajden nije bio uključen u proces korišćenja autopena, a ako kaže da jeste, biće optužen za lažno svjedočenje", naveo je Tramp.