Tramp poništio dokumente koje je Bajden potpisao autopenom

Izvor:

Tanjug

28.11.2025

22:43

Трамп поништио документе које је Бајден потписао аутопеном
Foto: Tanjug/AP

Američki predsjednik Donald Tramp saopštio je da se svi dokumenti koje je njegov prethodnik Džozef Bajden potpisao pomoću autopena poništavaju i više nemaju nikakvu pravnu snagu.

Tramp je naveo da je autopenom (mehaničkim uređajem koji replicira potpis) potpisano 92 odsto dokumenata.

"Autopen nije dozvoljeno koristiti ako odobrenje nije izričito dao predsjednik Sjedinjenih Država", napisao je Tramp u objavi na mreži "Trut sošl", prenosi Tan‌jug.

Hamala Haris Dzozef Bajden

Svijet

Kamala Haris otkrila u kojem je trenu shvatila da nešto nije u redu s Bajdenom

On je poručio da poništava sva izvršna i ostala naređenja koja Bajden nije lično potpisao, jer su ljudi koji su upravljali autopenom to činili nezakonito.

"Džozef Bajden nije bio uključen u proces korišćenja autopena, a ako kaže da jeste, biće optužen za lažno svjedočenje", naveo je Tramp.

bajden obama kuliranje screenshot

Svijet

Sukob Bajdena i Obame: Odbili da se pozdrave u restoranu

Donald Tramp

Džozef Bajden

