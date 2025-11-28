Mladi desničar prijeti da postane lider Francuske

Žordan Bardela (30), lider francuskog Nacionalnog okupljanja, postao je centralna figura političkih analiza u Francuskoj, s obzirom na to da najnovije ankete pokazuju da bi na predsedničkim izborima 2027. godine mogao da pobedi u svakom mogućem scenariju.

Prema istraživanju instituta Odoksa, Bardela trenutno ima prednost nad svim potencijalnim protivkandidatima.

Osim političkog rasta, Bardela bilježi i ogromnu popularnost na društvenim mrežama. Kako prenosi Skaj njuz, lider desnice na Instagramu ima 1,2 miliona pratilaca, dok ga na TikToku prati više od 2,2 miliona korisnika - što ga svrstava među najuticajnije političare u digitalnoj sferi. Mladi simpatizeri koje je britanski medij intervjuisao opisuju ga kao "nekoga ko razumije novu generaciju" i političara koji "govori jasno, direktno i sa dozom humora".

Ipak, Bardela izaziva podjeljena mišljenja. Kritičari ističu da mu nedostaje političkog iskustva, budući da se Nacionalnom okupljanju priključio sa 16 godina i da nije završio fakultet.

On, međutim, odbacuje ove primjedbe, tvrdeći da "godine nisu mjerilo sposobnosti", podsjećajući da su i drugi mladi lideri u Francuskoj i svetu dobijali pohvale kada su dolazili na visoke funkcije.

Bardelin uspon dodatno je podstaknut činjenicom da se Marin Le Pen, koja je osuđena za pronevjeru sredstava Evropskog parlamenta, možda neće moći kandidovati 2027. godine, navode francuski mediji.

Bardela, međutim, ostaje dosljedan čvrstom stavu o migracijama, koje smatra "prijetnjom identitetu i stabilnosti evropskih društava". Kritikuje i Evropsku uniju, tvrdeći da su, kako prenosi Skaj njuz, "poljoprivreda, energetika i migraciona politika pretvorene u katastrofu kada su predate u ruke EU".

Iako vodi stranku koja tradicionalno ima evroskeptične stavove, Bardela istovremeno zastupa čvrstu podršku Ukrajini.

Ukoliko 30-godišnji lider ostvari aktuelne prednosti iz anketa i uđe u Jelisejsku palatu, francuska politika i odnos prema Evropskoj uniji mogli bi doživeti duboke promene, ocjenjuju međunarodni analitičari.

