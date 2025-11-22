Logo

Lažni policajci ukrali predmete u vrijednosti od 830.000 evra

22.11.2025

16:07

Лажни полицајци украли предмете у вриједности од 830.000 евра

Sedam osoba uhapšeno je zbog niza pljački u kojima su počinioci, predstavljajući se kao policajci, od žrtava iznudili novac, zlato i nakit u ukupnoj vrijednosti od oko 830.000 evra, saopštilo je tužilaštvo u Lilu.

Četvorica osumnjičenih su uhapšena u Nojel-Godou, nakon što su ih pripadnici Istraživačko-interventne brigade (BRI) zatekli na djelu, prenosi BFM.

Istraga, koju od juna vodi međuresorna služba pravosudne policije (SIPJ) Severa, pokazala je da su kriminalci, obučeni u uniforme nacionalne policije, ulazili u domove, predstavljajući lažne naloge za pretres, a zatim iznosili gotovinu, zlatnike, nakit i oružje.

Svijet

Predsjednik Irana: Moramo preseliti glavni grad

U objektu iznajmljenom preko Airbnb-a pronađeni su policijski prsluci, trake za ruke, lisice i lažno oružje, navedeno je u saopštenju.

U nastavku istrage uhapšene su još tri osobe, među njima i jedna bankarska savetnica, osumnjičena za pružanje logističke podrške i informacije o žrtvama.

Pljačke su, prema tužilaštvu, počinjene u predgrađima Lila i Kambrea, kao i u Tulonu i Grankamp-Meziju.

