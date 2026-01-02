Logo
Large banner

Za rubriku vjerovali ili ne: Dvostruki ubica dobio odštetu od 8.600 evra zbog kršenja ljudskih prava

Izvor:

Agencije

02.01.2026

21:42

Komentari:

0
За рубрику вјеровали или не: Двоструки убица добио одштету од 8.600 евра због кршења људских права
Foto: Pixabay

Viši sud u Velikoj Britaniji dodijelio je dvostrukom ubici Fuadu Avaleu odštetu od 8.600 evra zbog kršenja njegovih ljudskih prava.

Avale služi doživotnu kaznu zatvora, jer je pucao u glavu dvojici tinejdžera 2011. godine, prenosi "Skaj njuz".

Ovaj dvostruki ubica je premješten u Centar za strog nadzor (CNS), specijalnu jedinicu za opasne zatvorenike, nakon što je učestvovao u incidentu u kojem se zatvorskom čuvaru prijetilo ubistvom, prenosi Tanjug.

Kasnije mu je zabranjen kontakt sa drugim zatvorenicima, uključujući jednog od počinilaca ubistva Lija Rigbija 2013. godine.

Avale je tvrdio da su ove mere negativno uticale na njegovo mentalno zdravlje i da su prekršena njegova prava.

Viši sud se prošle godine složio, presudivši da je time prekršeno pravo na privatni i porodični život prema članu 8 Evropske konvencije o ljudskim pravima.

U parlamentarnoj raspravi u novembru otkriveno je da je Avaleu pored odštete dodijeljeno i skoro 270.000 evra na ime sudskih troškova.

Ministarstvo pravde je u saopštenju naglasilo da Centar za razdvajanje ostaje ključan za zaštitu javnosti i drugih zatvorenika kada opasni zatvorenici predstavljaju rizik.

Vlada je, takođe, istakla posvećenost Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima, ali je dodala da mora da se prati da li njena primjena otežava zaštitu nacionalne bezbjednosti.

Podijeli:

Tagovi:

ubica

Velika Britanija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Шест глобалних сценарија за 2026. годину

Svijet

Šest globalnih scenarija za 2026. godinu

7 h

0
Колико зарађују конобари и мајстори у иностранству?

Društvo

Koliko zarađuju konobari i majstori u inostranstvu?

7 h

0
Зеленски именовао шефа предсједничког кабинета

Svijet

Zelenski imenovao šefa predsjedničkog kabineta

7 h

0
Директор болнице: Лијечење повријеђених у тешкој несрећи би могло да траје мјесецима

Svijet

Direktor bolnice: Liječenje povrijeđenih u teškoj nesreći bi moglo da traje mjesecima

6 h

0

Više iz rubrike

Директор болнице: Лијечење повријеђених у тешкој несрећи би могло да траје мјесецима

Svijet

Direktor bolnice: Liječenje povrijeđenih u teškoj nesreći bi moglo da traje mjesecima

6 h

0
Шест глобалних сценарија за 2026. годину

Svijet

Šest globalnih scenarija za 2026. godinu

7 h

0
Зеленски именовао шефа предсједничког кабинета

Svijet

Zelenski imenovao šefa predsjedničkog kabineta

7 h

0
Десет особа отровано у Њемачкој: Средство за чишћење им сервирано као пиће

Svijet

Deset osoba otrovano u Njemačkoj: Sredstvo za čišćenje im servirano kao piće

8 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

03

Čudo: Mladić zarobljen u baru smrti, sjeo je i pomolio se sa krstom u ruci - vatra ga je zaobišla

22

00

Bogatstvo ruskih preduzetnika poraslo za 18 milijardi dolara

21

50

Studija pokazala: U Njemačkoj najviše novca zarađuju indijski radnici

21

47

Flik otkrio: Barselona se pojačava u odbrani

21

42

Za rubriku vjerovali ili ne: Dvostruki ubica dobio odštetu od 8.600 evra zbog kršenja ljudskih prava

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner