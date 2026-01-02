Koliko zarađuju konobari i majstori u inostranstvu?

Dok se Njemačka godinama bori sa hroničnim nedostatkom kvalifikovane radne snage, čak i na najvišim nivoima državne administracije postaje jasno koliko su zanatlije i stručnjaci za ugostiteljstvo nezaobilazni.

Potraga za radnicima ne zaobilazi ni političko rukovodstvo zemlje - savezna vlada i predsjednička kancelarija ulaze u Novu godinu sa otvorenim konkursima za niz praktičnih i tehničkih zanimanja, sa platama koje idu i do 4.100 evra mjesečno.

Savezni kancelar Fridrih Merc trenutno traži kvalifikovanog majstora za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju, kao i kućnog pomoćnika. Prema objavljenom oglasu, traži se osoba koja će biti odgovorna za besprekorno funkcionisanje sistema grijanja, ventilacije i sanitacije, ali i za samostalno obavljanje manjih popravki.

Zahtjevi uključuju završenu stručnu obuku i nekoliko godina stručnog iskustva. U oglasu se takođe ističe, kako je navedeno, "natprosječna spremnost za rad". Plata, u zavisnosti od radnog iskustva, kreće se između 3.700 i 4.100 evra, uz dodatni ministarski dodatak do 220 evra mjesečno.

Pored toga, Kancelarija kancelara traži kućnog radnika koji će obavljati manje zanate, učestvovati u transportu i selidbi namještaja i pomagati u organizaciji važnih događaja. Na prijemima će, između ostalog, postavljati stolove, stolice i tehničku opremu.

Pošto posao podrazumijeva rad na podignutim platformama, kandidati ne smiju da se plaše visine. Pozicija nudi platu od 3.100 do 3.400 evra, takođe uz ministarski dodatak do 165 evra mjesečno. Otvoren je i konkurs za posao u Kancelariji saveznog predsjednika Franka-Valtera Štajnmajera, gdje se traži "Junior Sous Chef".

Ova osoba će biti uključena u pripremu i prezentaciju visokokvalitetnih jela za zvanične prijeme i bankete. Konkurs zahtjeva nekoliko godina iskustva u vrhunskoj gastronomiji i visok nivo otpornosti na stres. Očekivana plata je između 3.600 i 3.800 evra, sa ministarskim dodatkom do 220 evra.

Ali to nije jedina gastronomska pozicija koja se popunjava. Predsjednička kancelarija takođe traži rukovodioca kantine za buduću privremenu predsjedničku kancelariju od 1. aprila, jer se sjedište u palati Belvi trenutno renovira.

Kantina će svakodnevno pripremati između 90 i 110 obroka za zaposlene, sa najmanje dva menija dnevno, od kojih jedan mora biti vegetarijanski.

Dodatne napomene uz konkurs naglašavaju da sastojci treba što je više moguće da potiču iz regiona, pri čemu najmanje tri komponente moraju biti organskog kvaliteta.

Budući rukovodilac kantine je obavezan da se uzdrži od upotrebe imitacija hrane kao što su analogni sir, zamjenski mesni proizvodi, kobasice, šunka ili štapići surimija. Takođe, riba poput tunjevine, bakalara i sabljarke ne smije biti na meniju, prenosi "Kamatica".