Logo
Large banner

Koliko zarađuju konobari i majstori u inostranstvu?

02.01.2026

14:39

Komentari:

0
Колико зарађују конобари и мајстори у иностранству?

Dok se Njemačka godinama bori sa hroničnim nedostatkom kvalifikovane radne snage, čak i na najvišim nivoima državne administracije postaje jasno koliko su zanatlije i stručnjaci za ugostiteljstvo nezaobilazni.

Potraga za radnicima ne zaobilazi ni političko rukovodstvo zemlje - savezna vlada i predsjednička kancelarija ulaze u Novu godinu sa otvorenim konkursima za niz praktičnih i tehničkih zanimanja, sa platama koje idu i do 4.100 evra mjesečno.

Savezni kancelar Fridrih Merc trenutno traži kvalifikovanog majstora za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju, kao i kućnog pomoćnika. Prema objavljenom oglasu, traži se osoba koja će biti odgovorna za besprekorno funkcionisanje sistema grijanja, ventilacije i sanitacije, ali i za samostalno obavljanje manjih popravki.

Рајко Павић спровођење

Hronika

Predložen pritvor za Rajka Pavića: Dvojicu pretukao šipkom jer su napali konobaricu

Zahtjevi uključuju završenu stručnu obuku i nekoliko godina stručnog iskustva. U oglasu se takođe ističe, kako je navedeno, "natprosječna spremnost za rad". Plata, u zavisnosti od radnog iskustva, kreće se između 3.700 i 4.100 evra, uz dodatni ministarski dodatak do 220 evra mjesečno.

Pored toga, Kancelarija kancelara traži kućnog radnika koji će obavljati manje zanate, učestvovati u transportu i selidbi namještaja i pomagati u organizaciji važnih događaja. Na prijemima će, između ostalog, postavljati stolove, stolice i tehničku opremu.

Ауто пут путарина

Društvo

Nove cijene putarina stupaju na snagu

Pošto posao podrazumijeva rad na podignutim platformama, kandidati ne smiju da se plaše visine. Pozicija nudi platu od 3.100 do 3.400 evra, takođe uz ministarski dodatak do 165 evra mjesečno. Otvoren je i konkurs za posao u Kancelariji saveznog predsjednika Franka-Valtera Štajnmajera, gdje se traži "Junior Sous Chef".

Ova osoba će biti uključena u pripremu i prezentaciju visokokvalitetnih jela za zvanične prijeme i bankete. Konkurs zahtjeva nekoliko godina iskustva u vrhunskoj gastronomiji i visok nivo otpornosti na stres. Očekivana plata je između 3.600 i 3.800 evra, sa ministarskim dodatkom do 220 evra.

Ali to nije jedina gastronomska pozicija koja se popunjava. Predsjednička kancelarija takođe traži rukovodioca kantine za buduću privremenu predsjedničku kancelariju od 1. aprila, jer se sjedište u palati Belvi trenutno renovira.

Kantina će svakodnevno pripremati između 90 i 110 obroka za zaposlene, sa najmanje dva menija dnevno, od kojih jedan mora biti vegetarijanski.

kamioni

Ekonomija

Traži se najmanje 120.000 vozača kamiona: Firme otkazuju robu, jer nema ko da vozi

Dodatne napomene uz konkurs naglašavaju da sastojci treba što je više moguće da potiču iz regiona, pri čemu najmanje tri komponente moraju biti organskog kvaliteta.

Budući rukovodilac kantine je obavezan da se uzdrži od upotrebe imitacija hrane kao što su analogni sir, zamjenski mesni proizvodi, kobasice, šunka ili štapići surimija. Takođe, riba poput tunjevine, bakalara i sabljarke ne smije biti na meniju, prenosi "Kamatica".

Podijeli:

Tagovi:

konobar

Radnici

inostranstvo

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Из Индије дошао у Бањалуку због посла и боље будућности: Плату шаље кући, а научио и српски

Ekonomija

Iz Indije došao u Banjaluku zbog posla i bolje budućnosti: Platu šalje kući, a naučio i srpski

3 d

4
Ни Њемачка није као што је некад била: Највећи гиганти биљеже пад профита и запослености

Ekonomija

Ni Njemačka nije kao što je nekad bila: Najveći giganti bilježe pad profita i zaposlenosti

4 d

0
Тражи се најмање 120.000 возача камиона: Фирме отказују робу, јер нема ко да вози

Ekonomija

Traži se najmanje 120.000 vozača kamiona: Firme otkazuju robu, jer nema ko da vozi

3 d

0
Никад већа потражња радника у најјачим свјетским економијама, а све мање их долази

Ekonomija

Nikad veća potražnja radnika u najjačim svjetskim ekonomijama, a sve manje ih dolazi

5 d

0

Više iz rubrike

Како да спремите Божићну чесницу да буде мекана и мирисна

Društvo

Kako da spremite Božićnu česnicu da bude mekana i mirisna

3 h

0
Нове цијене путарина ступају на снагу

Društvo

Nove cijene putarina stupaju na snagu

3 h

0
Зимска служба Аутопутева Републике Српске у приправности због најављених падавина

Društvo

Zimska služba Autoputeva Republike Srpske u pripravnosti zbog najavljenih padavina

4 h

0
Од недјеље на планинама пола метра снијега, у Херцеговини обилна киша

Društvo

Od nedjelje na planinama pola metra snijega, u Hercegovini obilna kiša

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

24

Nema velike potražnje za božićnim pečenicama, evo šta je razlog

17

13

Tužilaštvo otkrilo šta je izazvalo požar: Najmanje 47 osoba poginulo u Švajcarskoj

16

59

Evo ko će zamijeniti Kirila Budanova

16

59

Preminuo bivši predsjednik Vlade Srpske Vladimir Lukić

16

50

Oglasila se predsjednica Meksika nakon jakog zemljotresa

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner