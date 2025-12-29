Traži se najmanje 120.000 vozača kamiona: Firme otkazuju robu, jer nema ko da vozi

Njemačkoj trenutno nedostaje najmanje 120.000 vozača kamiona, a mnoge transportne kompanije sve više otkazuju isporuke jer nemaju dovoljno vozača, izjavio je portparol Federalnog Udruženja drumskih prevoznika Dirk Engelhart medijima.

Prema njegovim riječima, svake godine se penzioniše između 30.000 i 35.000 vozača kamiona, a pojavi se samo od 15.000 do 20.000 novih da ih zamijene, prenosi "Špigel".

Mnogi prevoznici više ne učestvuju na tenderima pošto prihod od očekivanog transporta robe ne bi pokrio troškove, koji su, kako Engelhart objašnjava, natprosječno povećani usljed manjka vozača.

Ekonomija Ni Njemačka nije kao što je nekad bila: Najveći giganti bilježe pad profita i zaposlenosti

Ova pojava već ostavlja vidljive posljedice, pa prazni rafovi koji se često vide u prodavnicama nisu samo rezultat nemogućnosti lanca supermarketa i dobavljača da se dogovore o cijeni, već i manjka vozača kamiona koji prevoze robu.

U Njemačkoj se 80 odsto robe transportuje drumskim saobraćajem.

Svijet Gotovo 40 % Nijemaca vjeruje da će vlada pasti prije isteka mandata

Udruženje drumskih prevoznika ne očekuje da će ovu krizu ublažiti takozvana autonomna vozila koja se kreću pomoću senzora, kamera i vještačke inteligencije, bez vozača za volanom.

Vozači kamiona će vjerovatno ostati nezamjenljivi pošto su oni istovremeno u ulozi pratnje i čuvara robe koja im je povjerena, navodi list.