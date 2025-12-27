Logo
Skandal u Njemačkoj: Lopovi ukrali statuu

Izvor:

Tanjug

27.12.2025

17:31

Скандал у Њемачкој: Лопови украли статуу
Foto: Markus Spiske/Pexels

Nepoznati lopovi ukrali su bronzanu statuu Johana Volfganga Getea ispred škole u Hamburgu, a od kipa su ostale samo cipele.

Prema pisanju Bilda, lopovi su u noći između badnje večeri i Božića ušli u dvorište škole i ukrali statuu koja je tu postavljena 2019. godine.

Navodi se da to nije prva krađa statue u Hamburgu - prethodno je ukradena bronzana statua gole djevojke iz 1949. godine ispred gimnazije Albreht-Ter.

Takođe, u februaru 2025. godine, nestala je bronzana skulptura sa groblja, ali je pronađena u maju u Berlinu zajedno sa otprilike 85 drugih bronzanih umjetničkih djela i za to se trenutno sudi trojici muškaraca.

Najnoviji slučaj policija još istražuje, navodi se.

