Afrička unija odbacila priznanje Somalilenda kao nezavisne držav

Afrička unija (AU) odbacila je danas svaki pokušaj priznanja Somalilenda kao nezavisne države i istakla "nepokolbljivu posvećenost" jedinstvu i suverenitetu Somalije, dok je predsjednik Komisije Afričke unije Mahmud Ali Jusuf izrazio duboku zabrinutost zbog nedavnih događaja vezanih za Somalilend.

Predsednik Komisije ponovo je potvrdio dugogodišnji i dosljedni stav Afričke unije, zasnovan na principima utvrđenim u Osnivačkom aktu Afričke unije, naročito poštovanju nepromenljivosti granica stečenih na dan nezavisnosti, kako je potvrđeno odlukom Organizacije afričkog jedinstva iz 1964. godine, navodi se u saopštenju AU na zvaničnoj internet stranici.

Predsjednik Komisije odbacio je "bilo kakvu" inicijativu ili akciju usmjerenu na priznavanje Somalilenda kao nezavisnog entiteta, podsjećajući da Somalilend ostaje sastavni dio Savezne Republike Somalije.

"Svaki pokušaj podrivanja jedinstva, suvereniteta i teritorijalnog integriteta Somalije protivi se osnovnim principima Afričke unije i rizikuje postavljanje opasnog presedana koji bi mogao da ima dalekosežne posljedice po mir i stabilnost na kontinentu", ističe se u saopštenju.

Izrael je prethodno priznao Somalilend, otcepljeni region Somalije, kao "nezavisnu i suvjerenu državu, čime je Izrael postao prva država koja je to učinila.

Kako je naveo ""Ynetnews"", izraelski premijer Benjamin Netanijahu je saopštio da Izrael zvanično priznaje Republiku Somalilend, a njegov kabinet je objavio da su Netanadžju i predsednik Somalilenda potpisali zajedničku deklaraciju.

Palestinski militantni pokret Hamas i ministarstvo spoljnih poslova Palestinske uprave osudili su ovaj potez Izraela nazivajući ga "opasnim presedanom" uz upozorenje da bi Somalilend mogao biti iskorišćen za prinudnu deportaciju Palestinaca iz Pojasa Gaze.

Takođe, ministri spoljnih poslova Somalije, Egipta, Turske i Džibutija osudili su izraelsko priznanje Somalilenda, otcepljenog regiona Somalije, saopštili su zvaničnici Egipta.

(sputnikportal)