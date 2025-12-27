Logo
Jezivo! Kremirano pogrešno tijelo

Izvor:

SRNA

27.12.2025

17:05

Komentari:

0
Језиво! Кремирано погрешно тијело

Tijelo pogrešne osobe kremirano je u Univerzitetskoj bolnici "Kraljice Elizabete" u Glazgovu zbog čega je pokrenuta istraga, a odgovorni suspendovani, prenosi "Bi-Bi-Si".

Osoblje mrtvačnice predalo je pogrebnicima pogrešno obilježeno tijelo, a Uprava Univerzitetske bolnice "Kraljica Elizabeta" u Glazgovu, najveće škotske bolnice, izvinila se porodicama zbog ovog propusta.

Iz Nacionalne zdravstvene službe regiona Glazgova i Klajda, koja upravlja bolnicom, potvrdili su da je pokrenuta istraga o incidentu koji se dogodio u novembru.

Kao uzrok su naveli ljudsku grešku, pri čemu je bolnica priznala da nisu ispoštovane procedure za identifikaciju i označavanje tijela prije predaje iz mrtvačnice.

Арсеније Коновалев

Svijet

Objavljen snimak hapšenja ruskog diplomate koji je osuđen zbog špijunaže za SAD

Univerzitetska bolnica "Kraljica Elizabeta" već je predmet istrage, koja je pokrenuta zbog niza infekcija i zabrinutosti oko sistema za vodu i ventilaciju, koje su se pojavile nedugo nakon što je bolnica izgrađena 2015. godine.

Komentari (0)
