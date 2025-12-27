Jezivo! Kremirano pogrešno tijelo

Tijelo pogrešne osobe kremirano je u Univerzitetskoj bolnici "Kraljice Elizabete" u Glazgovu zbog čega je pokrenuta istraga, a odgovorni suspendovani, prenosi "Bi-Bi-Si".

Osoblje mrtvačnice predalo je pogrebnicima pogrešno obilježeno tijelo, a Uprava Univerzitetske bolnice "Kraljica Elizabeta" u Glazgovu, najveće škotske bolnice, izvinila se porodicama zbog ovog propusta.

Iz Nacionalne zdravstvene službe regiona Glazgova i Klajda, koja upravlja bolnicom, potvrdili su da je pokrenuta istraga o incidentu koji se dogodio u novembru.

Kao uzrok su naveli ljudsku grešku, pri čemu je bolnica priznala da nisu ispoštovane procedure za identifikaciju i označavanje tijela prije predaje iz mrtvačnice.

Univerzitetska bolnica "Kraljica Elizabeta" već je predmet istrage, koja je pokrenuta zbog niza infekcija i zabrinutosti oko sistema za vodu i ventilaciju, koje su se pojavile nedugo nakon što je bolnica izgrađena 2015. godine.