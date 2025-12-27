Kompanija ukinula beneficije zbog bolovanja, djevojka izvršila samoubistvo

Roditelji tvrde da je tehnološka kompanija otpustila mladu inženjerku tokom bolovanja, što je dovelo do tragičnih posljedica.

Diplomkinja Univerziteta Kolumbija i bivša pripravnica NASA-e, Eni Surman, navodno je dovedena do tragičnog ishoda nakon što joj je tehnološka kompanija MongoDB ukinula beneficije tokom odsustva zbog mentalnog zdravlja, a potom joj uručila otkaz, tvrde njeni roditelji u tužbi podnesenoj Vrhovnom sudu države Njujork.

Prema sudskim dokumentima, Surman je radila kao tehnička programska menadžerka u kompaniji MongoDB do avgusta 2024. godine. U tužbi se navodi da je tokom rada u kompaniji patila od anksioznosti i depresije uzrokovanih, kako se tvrdi, ekstremnim radnim pritiskom.

Mjesec dana nakon otkaza, 28-godišnjakinja je preminula, a njeni roditelji navode da je riječ o posljedici teškog psihičkog stanja u koje je, kako tvrde, dospjela zbog postupaka kompanije.

Surman, rođena u Kaliforniji, važila je za izuzetno nadarenu naučnicu. Kao pripravnica sarađivala je sa NASA-om na projektu marsovskog rovera, a prije zaposlenja u MongoDB-u 2021. godine bavila se istraživanjem iz oblasti neuronauke u Medicinskom centru Univerziteta Kolumbija.

Prema navodima porodice, njeno mentalno i emocionalno stanje značajno se pogoršalo tokom rada u kompaniji. U sudskim spisima se navodi da je Eni često roditeljima slala poruke u kojima je opisivala da danima nije u stanju da ustane iz kreveta, kao i da se osjeća potpuno iscrpljeno i beznadežno.

Roditelji tvrde da je njeno stanje postalo toliko teško da je često bila nesposobna da obavlja osnovne dnevne aktivnosti, poput održavanja lične higijene ili odlaska na društvena okupljanja.

U aprilu 2024. godine Surman je otišla na medicinsko odsustvo u trajanju od mjesec dana. Kompanija je u početku pristala da joj odsustvo bude produženo do septembra iste godine, ali je, prema tužbi, 31. jula iznenada promijenila stav i zatražila da se na posao vrati već naredne sedmice.

Istog dana, tvrde njeni roditelji, MongoDB joj je ukinuo zdravstveno osiguranje, iako je kompanija bila upoznata sa tim da se Eni nalazi na terapiji za tešku depresiju, koja je, prema ljekarskim procjenama, mogla omogućiti njen povratak na posao u roku od četiri do šest sedmica.

„Tajming ovih postupaka bio je posebno okrutan, jer je Eni upravo započinjala novi tok liječenja i počinjala da vjeruje da postoji nada za oporavak“, naveli su njeni roditelji, Greg Surman i Karen Konoli, u sudskim podnescima.

Surman je u objavi na LinkedIn-u 20. decembra napisao da su porodica i on jasno stavili do znanja kompaniji da ne traže ni platu ni garanciju radnog mjesta, već samo da Eni ne bude otpuštena dok je u izuzetno ranjivom stanju.

Uprkos tome, MongoDB je 8. avgusta 2024. godine raskinuo radni odnos sa njom. Istog dana, Eni je majci poslala poruku u kojoj je napisala da joj je stigao imejl sa detaljima o odlasku iz kompanije i da se osjeća izuzetno loše.

Nakon toga je doživjela ozbiljnu psihičku krizu i bila je hospitalizovana u psihijatrijskoj ustanovi, a troškove liječenja snosili su njeni roditelji.

U tužbi se navodi da je 13. septembra 2024. godine došlo do nove ozbiljne psihičke krize, koju je Eni povezivala sa otkazom u MongoDB-u. Iako je sama zatražila hitnu pomoć, ljekari nisu uspjeli da je spasu.

U sudskim dokumentima se navodi i da je njen otac bio sam u taksiju na putu ka aerodromu kada je primio poziv da mu je kćerka preminula, dok je u pozadini čuo vrištanje supruge, nesposoban da joj pomogne.

Prema tužbi, MongoDB je naknadno povukao ponudu da pomogne porodici oko ostvarivanja prava iz životnog osiguranja. Porodica sumnja da je Eni otpuštena neposredno prije masovnih otpuštanja u kompaniji, kako bi se izbjegla isplata otpremnine.

„Čak i nakon Enine smrti, MongoDB je nastavio sa hladnim i šokantnim ponašanjem prema njenoj porodici“, navodi se u tužbi.

Advokati porodice ističu da Surman nije imala istoriju mentalnih ili emocionalnih problema prije zaposlenja u ovoj kompaniji.

