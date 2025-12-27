Princ Vilijam želi da riješi pitanje Endrua prije smrti kralja Čarlsa

Princ Vilijam navodno želi da prije smrti kralja Čarlsa riješi skandal sa ujakom Endruom i ukloni ga iz centra monarhije.

Princ Vilijam navodno želi da konačno raščisti porodične skandale povezane sa svojim kompromitovanim ujakom, nekadašnjim princom Endruom, i to prije smrti teško oboljelog kralja Čarlsa, tvrdi kraljevski biograf Endru Louni.

Autor knjige „Entitled: The Rise and Fall of the House of York“ u izjavi za Page Six navodi da je princ od Velsa riješen da okonča zaštitu koju je Endru do sada uživao unutar porodice.

„Endru je zabrinut zbog onoga što ga čeka. Svjestan je da više neće biti zaštićen. Vilijam će se pozabaviti njim“, rekao je Louni.

Prema njegovim riječima, Vilijam želi da riješi ovo pitanje dok je kralj Čarls još živ, kako bi se otklonio teret skandala koji godinama opterećuje britansku monarhiju.

„Plan je da se sve predstavi kao da Endru odlazi dobrovoljno, da je poslušan i da radi ono što mu je rečeno. Ali to je samo fasada“, tvrdi biograf.

Louni smatra da je malo vjerovatno da će Endru, koji ima 65 godina, mirno prihvatiti odlazak. Naprotiv, očekuje da će pružati snažan otpor i tražiti brojne garancije – uključujući veliku kuću, brojno osoblje, baštovana, vozača, domaćicu i kuvara.

I drugi sin kraljice Elizabete ostao bez titule

Ranije ove godine, drugi sin pokojne kraljice Elizabete II ostao je bez titule „princ“ i prinuđen je da napusti luksuznu rezidenciju Rojal Lodž, nakon što su ponovo u fokus javnosti došle njegove veze sa pokojnim Džefrijem Epstajnom, osuđenim seksualnim prestupnikom.

Danas je poznat pod imenom Endru Mauntbaten-Vindzor, dok je njegova bivša supruga Sara Ferguson takođe ostala bez titule vojvotkinje od Jorka.

Virdžinija Džufre, žrtva trgovine ljudima u Epstajnovoj mreži, godinama je tvrdila da je bila primorana na seksualni odnos sa Endruom kada je imala 17 godina. Iako je on optužbe negirao, 2022. godine joj je isplatio višemilionsku odštetu. Džufre je preminula u aprilu ove godine u 41. godini života.

Nedavno objavljeni mejl iz 2021. godine, pronađen u dokumentaciji povezanoj sa Epstajnom, navodno otkriva da je Endru pitao njegovu blisku saradnicu Gislejn Maksvel da li mu je „pronašla neke nove neprimjerene prijatelje“.

Maksvel, koja ima 63 godine, trenutno služi 20-godišnju zatvorsku kaznu zbog trgovine ljudima, iako je nedavno prebačena u zatvor sa znatno blažim uslovima.

Louni najavljuje da će prošireno papirno izdanje njegove knjige donijeti brojna nova i šokantna svjedočenja.

„Skoro svaki dan mi se jave dvije ili tri osobe sa pričama o susretima sa Endruom – bivši školski drugovi, kolege iz mornarice, članovi osoblja, diplomate, pa čak i ljudi iz obavještajnih službi čija su upozorenja bila ignorisana“, tvrdi autor.

Navodi uključuju i priče o odvođenju prostitutki u hotele u Hong Kongu, kao i o seksualnom uznemiravanju članova obezbjeđenja, što Louni opisuje kao „izuzetno neprimjereno ponašanje“.

On dodaje i da je nekada bliska veza između Endrua i njegove bivše supruge Sare Ferguson u potpunosti okončana.

(Njujork post)