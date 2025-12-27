Logo
Uhapšen član ISIS-a u Turskoj: Planirao napad za Novu godinu

Izvor:

RT Balkan

27.12.2025

14:17

Ухапшен члан ИСИС-а у Турској: Планирао напад за Нову годину
Foto: pexels/ Engin Akyurt

Turske vlasti saopštile su danas da su uhapsile osumnjičenog člana ekstremističke grupe Islamska država koji je planirao napade tokom proslave Nove godine.

Državna agencija Anadolija javila je da je Ibrahim Burtakudžin uhapšen u zajedničkoj operaciji koju su sproveli policija i Nacionalna obavještajna agencija u jugoistočnom gradu Malatiji.

djulijani

BiH

Đulijani o BiH: Utočište ubica Amerikanaca, mjesto gdje se obučavao ISIS

Bezbjednosni zvaničnici su za Anadoliju rekli da je Burtakudžin bio u kontaktu sa mnogim simpatizerima ISIS-a u Turskoj i inostranstvu i da je takođe tražio priliku da se pridruži tekućim borbama u zonama sukoba. Vlasti su takođe zaplijenile digitalne materijale i publikacije koje pripadaju ISIS-u tokom racije u njegovoj kući.

Hapšenje je obavljeno dan nakon što je istanbulsko tužilaštvo saopštilo da su turske vlasti sprovele istovremene racije u kojima su privele preko stotinu osumnjičenih članova militantne grupe Islamska država koji su navodno planirali napade tokom proslave Božića i Nove godine, prenosi RT Balkan.

