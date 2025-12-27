Uhapšen član ISIS-a u Turskoj: Planirao napad za Novu godinu

Izvor:
RT Balkan
27.12.2025
14:17
Komentari:0
Turske vlasti saopštile su danas da su uhapsile osumnjičenog člana ekstremističke grupe Islamska država koji je planirao napade tokom proslave Nove godine.
Državna agencija Anadolija javila je da je Ibrahim Burtakudžin uhapšen u zajedničkoj operaciji koju su sproveli policija i Nacionalna obavještajna agencija u jugoistočnom gradu Malatiji.
BiH
Đulijani o BiH: Utočište ubica Amerikanaca, mjesto gdje se obučavao ISIS
Bezbjednosni zvaničnici su za Anadoliju rekli da je Burtakudžin bio u kontaktu sa mnogim simpatizerima ISIS-a u Turskoj i inostranstvu i da je takođe tražio priliku da se pridruži tekućim borbama u zonama sukoba. Vlasti su takođe zaplijenile digitalne materijale i publikacije koje pripadaju ISIS-u tokom racije u njegovoj kući.
Hapšenje je obavljeno dan nakon što je istanbulsko tužilaštvo saopštilo da su turske vlasti sprovele istovremene racije u kojima su privele preko stotinu osumnjičenih članova militantne grupe Islamska država koji su navodno planirali napade tokom proslave Božića i Nove godine, prenosi RT Balkan.
Svijet
1 god0
Svijet
2 god0
Svijet
1 god0
BiH
10 mj0
Najnovije
Najčitanije
16
33
16
13
16
06
16
03
16
02
Trenutno na programu