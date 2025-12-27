Snježna oluja pogodila Njujork: Proglašeno vanredno stanje, otkazani svi letovi

Velika zimska oluja donijela je obilne snježne padavine i opasan led dijelovima sjeveroistoka Sjedinjenih Država i očekuje se da će donijeti najviše snijega Njujorku u skoro četiri godine.

Država Njujork je proglasila vanredno stanje jer je obilni snijeg donio zaleđene i klizave uslove na putevima i značajno smanjio vidljivost u petak, čineći putovanje izuzetno opasnim.

Snijeg je počeo da pada u Njujorku oko 17 časova u petak i nastavio je da pada do subote.

Očekuje se da će u Njujorku pasti oko 17 centimetara snijega, najviše u skoro četiri godine. Gradonačelnik Erik Adams nazvao je to ''značajnim snježnim događajem“.

Vlade država su savjetovale stanovnike da prate lokalne prognoze i izbjegavaju nepotrebna putovanja.

Oluja takođe utiče na letove. Više od 5.500 letova koji su putovali ka, unutar ili iz Sjedinjenih Država u petak je odloženo od 15.50, prema podacima FlightAware-a, koji prati kašnjenja i otkazivanja letova u realnom vremenu.

Skoro 1.200 letova u SAD zakazanih za petak je otkazano, prema podacima FlightAware-a.