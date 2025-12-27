Logo
Ledena oluja pogodila sjeveroistok SAD

Izvor:

SRNA

27.12.2025

09:58

Ледена олуја погодила сјевероисток САД

Zimska oluja sa mješavinom snijega i leda pogodila je sjeveroistok SAD, poremetivši avio-saobraćaj poslije prazničnog vikenda.

Nacionalna meteorološka služba izdala je upozorenja na ledene oluje i snijeg širom država Njujork i Konektikat, a u pojedinim područjima očekuje se da će pasti do 30 centimetara snijega.

U državi Njujork očekuju snježne padavine najveće od 2022. godine, a guverner Njujorka Kei Hočul proglasila je vanredno stanje i upozorila na opasne uslove na putevima.

U mnogim područjima prognoziraju da će snijeg biti pomiješan sa ledenom kišom.

snijeg grtalica

Društvo

Meteorolog šokirao region: Stižu zima i snijeg kakvi nisu viđeni u posljednjih 40 godina

Upozorenja na ledenu oluju i oštro zimsko vrijeme na snazi su i za veći dio Pensilvanije, Masačusetsa i Nju Džerzija, gdje je takođe proglašeno vanredno stanje, a meteorolozi prognoziraju i jake vjetrove.

Više od 1.600 komercijalnih letova otkazano je sinoć, a više od 7.800 je odloženo zbog pogoršanja vremenskih uslova.

Tri glavna aerodroma koja opslužuju područje Njujorka, "Džon F. Kenedi", "Njuark liberti internešenel" i aerodrom "La Gvardija", činili su najveći dio otkazivanja letova, prenosi Srna.

cipele cizme

Savjeti

Pretvorite zimske cipele u vodootporne uz ovaj jednostavan trik

Sva tri aerodroma su izdala upozorenja na društvenoj mreži "Iks" upozoravajući putnike na potencijalne poremećaje.

Za danas je otkazano još 650 odlaznih i dolaznih letova.

Nju Džerzi i Pensilvanija izdali su ograničenja za komercijalna vozila na pojedinim mjestima, uključujući mnoge međudržavne auto-puteve.

