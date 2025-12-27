Ledena oluja pogodila sjeveroistok SAD

Zimska oluja sa mješavinom snijega i leda pogodila je sjeveroistok SAD, poremetivši avio-saobraćaj poslije prazničnog vikenda.

Nacionalna meteorološka služba izdala je upozorenja na ledene oluje i snijeg širom država Njujork i Konektikat, a u pojedinim područjima očekuje se da će pasti do 30 centimetara snijega.

U državi Njujork očekuju snježne padavine najveće od 2022. godine, a guverner Njujorka Kei Hočul proglasila je vanredno stanje i upozorila na opasne uslove na putevima.

U mnogim područjima prognoziraju da će snijeg biti pomiješan sa ledenom kišom.

Upozorenja na ledenu oluju i oštro zimsko vrijeme na snazi su i za veći dio Pensilvanije, Masačusetsa i Nju Džerzija, gdje je takođe proglašeno vanredno stanje, a meteorolozi prognoziraju i jake vjetrove.

Više od 1.600 komercijalnih letova otkazano je sinoć, a više od 7.800 je odloženo zbog pogoršanja vremenskih uslova.

Tri glavna aerodroma koja opslužuju područje Njujorka, "Džon F. Kenedi", "Njuark liberti internešenel" i aerodrom "La Gvardija", činili su najveći dio otkazivanja letova, prenosi Srna.

Sva tri aerodroma su izdala upozorenja na društvenoj mreži "Iks" upozoravajući putnike na potencijalne poremećaje.

Za danas je otkazano još 650 odlaznih i dolaznih letova.

Nju Džerzi i Pensilvanija izdali su ograničenja za komercijalna vozila na pojedinim mjestima, uključujući mnoge međudržavne auto-puteve.