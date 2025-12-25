Snijeg lomio stabla u Hrvatskoj: Više od 24.000 kuća katolički Božić dočekalo bez struje

Dio Zagorja katolički Božić je dočekao bez struje. Zbog velikih količina snijega, koji je lomio drveće i bandere, stanovnici u okolini Stubičkih Toplica ostali su bez električne energije, uz povremena uključenja, još na Badnje veče, ali i na sam Božić.

Neki su tokom dana ponovo dobili struju, ali je dio stanovnika i dalje ostao odsječen. Načelnik opštine zamolio je građane za strpljenje.

"Najgore je u Strmcu Stubičkom i Piplima, gdje su stanovnici bez struje od juče, od pola tri. Ostala naselja uglavnom imaju struju, neki djelimično imaju, neki djelimično nemaju, ali većina ipak ima napajanje2", rekao je Josip Beljak, načelnik opštine Stubičke Toplice

"Snalazimo se kako znamo, svijetlimo mobilnim telefonima, ko ima peć na drva njemu je dobro, ko nema, ne znam kako…", rekao je Anton.

Iz HEP-a poručuju da rade svim raspoloživim snagama na sanaciji štete i prekida u snabdijevanju i nadaju se da će uskoro svi koji još nemaju struju dobiti električnu energiju.

Naveli su i koliko je domaćinstava ostalo bez struje.

"Na našem području čak 24 hiljade. Trenutno su sve raspoložive ekipe na terenu i potrebno nam je još malo da svima uspostavimo struju. Moguće je da će već za sat vremena struja biti vraćena svim korisnicima mreže", rekao je Roman Gregurović, direktor HEP Operatora distributivnog sistema Elektre Zabok.

(Telegraf.rs)