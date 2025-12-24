Putujete kroz Sloveniju - izdato je važno upozorenje

Vozačima koji putuju kroz Sloveniju upućen je apel na maksimalan oprez zbog zimskih uslova na putevima.

Na većem dijelu putne mreže prisutni su snijeg i bljuzga, ceste su izuzetno klizave.

Nadležne službe upozoravaju da u ovakvim uslovima vožnja brzinom većom od 110 kilometara na sat predstavlja ozbiljan rizik, naročito za vozila koja nemaju kvalitetne zimske gume.

Neprilagođena brzina može lako dovesti do gubitka kontrole nad vozilom.

Dodatno upozorenje stiglo je nakon što je zabilježena saobraćajna nesreća u blizini Novog Mesta, što još jednom potvrđuje koliko su uslovi na putevima zahtjevni.

Vozačima se savjetuje da smanje brzinu, povećaju razmak između vozila i voze u skladu s trenutnim stanjem na kolovozu, kako bi izbjegli nezgode i sigurno stigli na odredište, piše GP Maljevac.