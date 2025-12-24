Ove tri zemlje ni danas nisu priznale Hrvatsku

24.12.2025
Iako je Hrvatska već decenijama međunarodno priznata država, članica Evropske unije, NATO i šengenskog prostora, tri zemlje do današnjeg dana nisu formalno provele proces njenog priznanja.
Riječ je o Butanu, Nigeru i Tongi, državama s kojima Zagreb nema zvanično potvrđene međusobne akte priznanja.
Dugo se na tom spisku nalazila i Liberija, ali je Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova Hrvatske saopštilo da su diplomatski odnosi s tom zemljom zvanično uspostavljeni 26. septembra 2024. godine.
U praksi, kako navode iz ministarstva, postoji i veći broj zemalja koje nikada nisu formalno donijele odluku o priznanju, ali su uspostavile diplomatske odnose, što se u međunarodnim odnosima smatra de fakto priznanjem države, prenosi Dnevno.
