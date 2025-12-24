Logo
Large banner

Ove tri zemlje ni danas nisu priznale Hrvatsku

24.12.2025

10:00

Komentari:

0
Zagreb Hrvatska
Foto: Pham Ngoc Anh/Pexels

Iako je Hrvatska već decenijama međunarodno priznata država, članica Evropske unije, NATO i šengenskog prostora, tri zemlje do današnjeg dana nisu formalno provele proces njenog priznanja.

Riječ je o Butanu, Nigeru i Tongi, državama s kojima Zagreb nema zvanično potvrđene međusobne akte priznanja.

Dugo se na tom spisku nalazila i Liberija, ali je Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova Hrvatske saopštilo da su diplomatski odnosi s tom zemljom zvanično uspostavljeni 26. septembra 2024. godine.

илу-новац-29112025

Hronika

Rođo lažirao 260 računa i punio džepove: Od MIP-a naplatio 67.000 KM

U praksi, kako navode iz ministarstva, postoji i veći broj zemalja koje nikada nisu formalno donijele odluku o priznanju, ali su uspostavile diplomatske odnose, što se u međunarodnim odnosima smatra de fakto priznanjem države, prenosi Dnevno.

Podijeli:

Tag:

Hrvatska

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Био у бијегу: Ухапшен осумњичени за пуцњаву у Будви

Region

Bio u bijegu: Uhapšen osumnjičeni za pucnjavu u Budvi

3 h

0
Сјеверна Македонија прогласила кризну ситуацију

Region

Sjeverna Makedonija proglasila kriznu situaciju

4 h

0
Невјероватни догађаји потресају 3 далматинска града: Тројица мушкараца под истрагом, ево шта се догодило!

Region

Nevjerovatni događaji potresaju 3 dalmatinska grada: Trojica muškaraca pod istragom, evo šta se dogodilo!

18 h

0
Кренули у Њемачку да купе ауто, завршили онесвијешћени и опљачкани на аутопуту

Region

Krenuli u Njemačku da kupe auto, završili onesviješćeni i opljačkani na autoputu

22 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

26

Pao dogovor: Radnicima će se moći neoporezivo isplatiti do 2.500 KM

12

26

Tragedija: Tinejdžer skočio sa terase, ostao na mestu mrtav

12

23

Toplotna pumpa koja mijenja sve: Naučnici napravili revoluciju

12

19

Još uvijek imate ovaj legendarni Nokia telefon? Evo koliko danas vrijedi

12

14

Snažan zemljotres pogodio Tajvan

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner