Sjeverna Makedonija proglasila kriznu situaciju

Vlada Sjeverne Makedonije usvojila je odluku o uvođenju krizne situacije u snabdijevanju električnom energijom na teritoriji cijele zemlje nakon što su su elektrane zbog protesta u Grčkoj suočile sa problemom nabavke lož-ulja.

Odluka, koja će stupiti na snagu u narednih najviše sedam dana, usvojena je u utorak na prijedlog Upravnog odbora za koordinaciju i upravljanje sistemom za upravljanje krizama, a koji je prijedlog sastavio na osnovu nemogućnosti nabavke lož-ulja neophodnog za proizvodnju električne energije, prenosi agencija Telma.

Nakon osvajanja ove odluke Elektro-distribucija Sjeverne Makedonije dobiće mogućnost da koristi resurse iz državnih rezervi bez naknade.

Prethodno su državne elektrane saopštile da zbog protesta u Grčkoj imaju poteškoća sa nabavkom lož-ulja, koje se u manjim količinama koristi u proizvodnji električne energije i tvrdile su da se ugalj isporučuje sa zakašnjenjima.

Prema podacima Ministarstva energetike Sjeverne Makedonije, u državnim rezervama ima više od 10.000 tona lož-ulja.