Sjeverna Makedonija proglasila kriznu situaciju

24.12.2025

08:21

Сјеверна Македонија прогласила кризну ситуацију
Foto: Alex Blokstra/Pwxels

Vlada Sjeverne Makedonije usvojila je odluku o uvođenju krizne situacije u snabdijevanju električnom energijom na teritoriji cijele zemlje nakon što su su elektrane zbog protesta u Grčkoj suočile sa problemom nabavke lož-ulja.

Odluka, koja će stupiti na snagu u narednih najviše sedam dana, usvojena je u utorak na prijedlog Upravnog odbora za koordinaciju i upravljanje sistemom za upravljanje krizama, a koji je prijedlog sastavio na osnovu nemogućnosti nabavke lož-ulja neophodnog za proizvodnju električne energije, prenosi agencija Telma.

Nakon osvajanja ove odluke Elektro-distribucija Sjeverne Makedonije dobiće mogućnost da koristi resurse iz državnih rezervi bez naknade.

Црно вино

Svijet

Nikola ukrao skupocjeno vino iz SAD i digao sve na noge

Prethodno su državne elektrane saopštile da zbog protesta u Grčkoj imaju poteškoća sa nabavkom lož-ulja, koje se u manjim količinama koristi u proizvodnji električne energije i tvrdile su da se ugalj isporučuje sa zakašnjenjima.

Prema podacima Ministarstva energetike Sjeverne Makedonije, u državnim rezervama ima više od 10.000 tona lož-ulja.

Sjeverna Makedonija

kriza

