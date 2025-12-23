Ostao bez 100.000 evra u prevari sa kriptovalutama

Splitska policija istražuje slučaj računarske prevare u kojoj je šezdesettrogodišnjak ostao bez 100.000 evra zbog prevare u vezi sa kriptovalutama.

Prevareni muškarac policiji prijavio je da je početkom oktobra stupio u kontakt sa nepoznatom osobom koja ga je dovela u zabludu, tvrdeći da raspolaže novčanim sredstvima ostvarenim ulaganjem u kriptovalute u koje je muškarac zaista ulagao prije devet godina, saopšteno je iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

U saopštenju se navodi da mu je tom prilikom prevarenom rečeno da bi trebao da ima 84.000 evra u kriptonovčaniku, kao i da ta sredstva može "otkupiti" isplatom novca iz vlastitog investicionog fonda, uz tvrdnju da će mu u protivnom banke oduzeti sredstva.

"Ne sumnjajući u navedene tvrdnje, oštećeni je postupio prema uputstvima nepoznate osobe, te instalirao aplikaciju za udaljeni pristup računaru, čime je toj osobi omogućio pristup svom mobilnom bankarstvu. Nakon toga, sa njegovog računa je neovlašteno skinut novac. Materijalna šteta procjenjuje se na iznos veći od 100.000 evra", piše u saopštenju.

Policija građane poziva da budu izuzetno oprezni pri kupoprodajama na internetu i u komunikaciji sa nepoznatim osobama, te da nikada ne dijele podatke sa bankovnih kartica niti dopuštaju postavljanje aplikacija koje omogućavaju udaljeni pristup njihovim uređajima.