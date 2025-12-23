Logo
Large banner

Haos u Tirani, demonstranti pokušali da spale Ramin kabinet

Izvor:

Telegraf

23.12.2025

09:42

Komentari:

0
Протест у Тирани
Foto: Tanjug/AP/Hameraldi Agolli

U Tirani su u sinoć održani protesti protiv albanske vlade zbog korupcije, a demonstranti su bacali molotovljeve koktele na zgradu vlade u kojoj se nalazi kancelarija premijera Edija Rame, zahtijevajući ostavku vlade nakon što su tužioci podigli optužnicu protiv zamjenice premijera Belinde Baluku zbog navodne korupcije.

Četiri osobe su uhapšene, a protiv još šest osoba je podignuta krivična prijava, nakon nereda.

Доктор

Zdravlje

Akutne respiratorne infekcije najviše prisutne kod ove grupe ljudi u Srpskoj

Iz Tirane stižu fotografije na kojima se vidi haos koji je nastao sinoć tokom protesta.

Dok su demonstranti bacali molotovljeve koktele, policija u opremi za razbijanje demonstracija štitila je zgradu vlade, ali nije uspjela da potisne demonstrante.

Podsjetimo, političke tenzije u Albaniji su eskalirale posljednjih sedmica nakon što su optužbe iznijete protiv Baluku.

Ona je zajedno sa nekoliko zvaničnika i privatnih kompanija optužena za korištenje državnih sredstava za favorizovanje pojedinih kompanija u velikim infrastrukturnim projektima.

Напад на брод

Svijet

Amerikanci napali brod, ima mrtvih: Objavljen snimak

Baluku je prošlog mjeseca u parlamentu nazvala optužbe "blaćenjem, insinuacijama, poluistinama i lažima", navodeći da će u potpunosti sarađivati sa pravosuđem. Specijalno tužilaštvo, zaduženo za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, zatražilo je od parlamenta da ove sedmice ukine imunitet Baluku i dozvoli njeno hapšenje.

Nije jasno kada se očekuje da će parlament, gdje Ramina vladajuća stranka ima većinu, glasati. Baluku je takođe na čelu Ministarstva infrastrukture Albanije koje upravlja stotinama miliona evra u projektima za izgradnju puteva, mostova i tunela.

Podijeli:

Tagovi:

Tirana

Albanija

demonstracije

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Жичара

Region

Direktor Turističkog centra na Durmitoru podnio ostavku zbog nesreće na žičari

37 min

0
Љубљана забранила наступ трубачима

Region

Ljubljana zabranila nastup trubačima

2 h

0
Божидар, огорчен због цијене, подијелио 10 тона купуса: “Плаче ми се од муке!”

Region

Božidar, ogorčen zbog cijene, podijelio 10 tona kupusa: “Plače mi se od muke!”

11 h

0
Меркатор мијења лого? Тужила их ауторка

Region

Merkator mijenja logo? Tužila ih autorka

13 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

52

Vodite računa: Ovo je greška poslije kupanja psa koju svi prave

09

51

Gorjela kuća u Banjaluci

09

42

Haos u Tirani, demonstranti pokušali da spale Ramin kabinet

09

40

Uznemirujuće: Isplivao snimak tragične pogibije kreatora igre Call of Duty

09

36

Amerikanci napali brod, ima mrtvih: Objavljen snimak

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner