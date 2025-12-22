Merkator mijenja logo? Tužila ih autorka

Bivša dizajnerka tvrdi da je Merkatorov logotip njeno autorsko d‌jelo i traži zabranu korištenja, dok kompanija to odlučno demantuje. Spor bi mogao imati velike poslovne posljedice.

Bivša dizajnerka Špela Goltes uputila je zahtjev slovenačkim medijima da najkasnije do 27. decembra prestanu koristiti logotip trgovačkog lanca Merkator. Ona tvrdi da je riječ o njenom autorskom d‌jelu te od Merkatora traži i isplatu odštete.

U Merkatoru, međutim, navode da su autorska prava na logotip već ranije pravno regulisana i da su Goltesini zahtjevi neosnovani.

Sudski spor oko autorskih prava

Advokatska kancelarija koja zastupa Špelu Goltes u dopisu medijima navela je da je Merkatorov logotip autorsko d‌jelo njihovog klijenta. Prema njihovim tvrdnjama, sud je utvrdio da se radi o njenoj samostalnoj autorskoj kreaciji, na osnovu koje joj od 2005. godine pripadaju materijalna autorska prava.

Merkator se tim tvrdnjama protivi i ističe da je osnovni znak kompanije, iz kojeg je nastao i današnji logotip, dizajniran još 1968. i 1969. godine, a da ga je osmislio Gregor Košak. Kako navode, prenos autorskih prava s Košakom bio je transparentan i nikada nije bio sporan.

“Nije novo autorsko d‌jelo”

Iz Merkatora pojašnjavaju da su 1995. godine sklopili ugovor s kompanijom Studio Marketing, čiji je dio tada bila i Goltes, a čiji je zadatak bio redizajn postojećeg znaka.

Prema njihovom stavu, nije riječ o novom autorskom d‌jelu, već o preradi postojećeg znaka, zbog čega Goltes, kako tvrde, ne može biti nosilac autorskih prava niti nekome zabraniti korištenje logotipa.

Takođe naglašavaju da presuda na koju se poziva suprotna strana još nije pravosnažna, jer je Merkator uložio žalbu, a viši sud još nije donio konačnu odluku. U kompaniji su uvjereni da će drugostepeni sud preinačiti presudu prvog stepena.

Moguća velika poslovna šteta

Merkator upozorava da zahtjevi za obustavu korištenja logotipa mogu izazvati značajnu poslovnu štetu, koju će, ukoliko bude potrebno, potraživati sudskim putem.

Kako su za Slovenska tiskovna agencija (STA) izjavili pojedini pravni stručnjaci, zahtjev dizajnerke je sporan iz više razloga. Oni navode da su za sadržaj oglasa prvenstveno odgovorni oglašivači, a ne mediji, te da bi ovakav potez mogao predstavljati i nedopušten pritisak na medije.

Također ističu da bi Goltes, u svakom slučaju, trebala sačekati pravosnažnost sudske odluke prije bilo kakvih zabrana.

Ključno pitanje: prerada ili novo d‌jelo?

Prema mišljenju pravnih stručnjaka, suštinsko pitanje u ovom slučaju jeste da li se radi o preradi originalnog dizajna ili o potpuno novom autorskom d‌jelu. Konačnu riječ o tome daće sud.

Dodaju i da je riječ o izuzetno kompleksnom slučaju, posebno zato što je od nastanka prvobitnog logotipa prošlo više decenija, te postoji mogućnost da tada sklopljeni ugovori nisu sadržavali dovoljno precizne odredbe o preradi autorskih d‌jela.

(Biznisinfo)