Skandalozna proslava Sindikata ZET-a: Plesali goli pa pretukli člana benda

Ono što je trebala biti svečana proslava za najmanje 460 zvanica eskaliralo je u razuzdanu zabavu s plesom na stolu, a potom i u brutalan fizički napad na članove benda.

Snimke sa proslave proširile su se društvenim mrežama. Na videu se vidi gost koji se penje na sto, spušta hlače i pleše go dok ga dio okupljenih bodri smijehom i povicima, prenosi Indeks.

Brutalan napad na bend

Kasnije je situacija dodatno eskalirala. Tokom nastupa benda "JOY" navodno je više gostiju fizički nasrnulo na muzičare na pozornici. U napadu je jedan član benda zadobio povrede glave i trupa, uključujući posjekotine koje su zahtijevale šivenje, podlive na licu te prelom nekoliko rebara.

Muzičar je za Indeks potvrdio da se incident dogodio, ali je odbio davati dodatne izjave kako ne bi ometao istragu. Organizator događaja, Sindikat autobusnog i tramvajskog prometa Hrvatska - Zagreb, se 20. decembra oglasio saopštenjem.

Sindikat: Neke stvari se ne mogu i neće tolerirati

"Sindikat autobusnog, tramvajskog prometa Hrvatska-Zagreb se ograđuje od djela i postupaka pojedinaca. Na događaju kojem je prisustvovalo 460 članova Sindikata teško je držati svakog na oku i predvidjeti što će neko u datom trenutku učiniti. Jedno je sigurno, a to je da će sudionici neželjenog događaja biti isključeni iz članstva u Sindikatu. Neke stvari se ne mogu i neće tolerirati", stoji u saopštenju.

"Najžalosnije od svega je što nepismeni huškač, veliki Tik - Toker, neostvareni sindikalac, neostvareni političar, samoprozvani novinar, bivši radnik ZET-a pljuje po svim radnicima ZET-a, svojim bivšim kolegama generalizujući i prikazujući ih kao neke problematične ljude", kazali su iz Sindikata te prozvali bivšeg čelnika Sindikata ZET-a, Nevena Brnjasa.

"Mi nastavljamo dalje, još jači, još veći i još jedinstveniji u radu za naše radnike, naše Zetovce. Vaše povjerenje smo zaslužili svojim radom i trudom, svojim pristupom prema Vama što smo dokazali bezbroj puta i nastaviti ćemo raditi za Vas" dodaju.

"Mnogima nije jasno kako smo mi uspjeli, pa im se priviđaju "šarene priče". Nije im jasno jer nikada nisu ni radili, niti će ikada raditi za Vas. U njihovim očima mi smo "šarene priče", što opisno izgleda lijepo i hvala im na tome. Žao mi je što su oni sve svoje kredite ispucali, ali im mi nismo krivi za to. Nećemo trošiti riječi i energiju na druge, imamo pametnijeg posla", dodali su iz Sindikata.

O incidentu se oglasio i Brnjas.

"Stvarno sam žalostan što se to dogodilo. To što se tamo od početka događalo nije bilo normalno. Skidali su se goli, pretukli su člana benda jer se jedan penjao na binu s koje su ga htjeli maknuti" kazao je. Naveo je kako je jedan član benda pao s bine pa su ga zatim ZET-ovci napali.

"Cipelario ga je veći broj osoba" dodao je.

ZET: Pokrenut interni postupak

O incidentu se oglasio i ZET.

"ZET se u potpunosti ograđuje od postupaka pojedinaca do kojih je došlo van radnog vremena i to na događaju koji nije organizovao ZET niti je održan u prostorima ZET-a. Organizator događaja je Sindikat autobusnog i tramvajskog prometa Hrvatska - Zagreb, koji je jedan od deset sindikata koji djeluju unutar firme, a riječ je o sindikatu koji nije reprezentativan. Najoštrije osuđujemo bilo kakav oblik neprimjerenog i neprihvatljivog ponašanja osoba koje su radnici ZET-a, a koje svojim postupcima štete ugledu i časti poslodavca. ZET je pokrenuo interni postupak utvrđivanja činjenica i sankcioniranja povreda obveza iz radnog odnosa s mogućnošću otkaza, u skladu sa Zakonom o radu i odredbama Kolektivnog ugovora. Za detaljnije informacije ili komentar o okolnostima događaja potrebno je obratiti se organizatoru proslave, Sindikatu autobusnog i tramvajskog prometa Hrvatska - Zagreb", naveli su iz ZET-a.