Vatra uništila osam brodica i dio hangara

U požaru u hangaru na suvom vezu u Biogradu izgorjelo je osam brodica i dio hangara, a rezultati uviđaja isključuju tehnički uzrok požara.

Zadarska policija navodi da je požar buknuo u noći sa subote na nedjelju, a u dojavi je rečeno da je vatra buknula sat iza ponoći.

Vlasnik objekta je 47-godišnjak.

Na teren su brzo stigli vatrogasci koji su ugasili vatru. U požaru niko nije povrijeđen, ali je nastala velika materijalna šteta na konstrukciji objekta i uskladištenim plovilima.

Policijski službenici Policijske uprave zadarske su juče, u saradnji s inspektorom zaštite od požara Direktorata civilne zaštite, sproveli uviđaj na požarištu, a rezultati isključuju tehnički uzrok požara.

Sumnja se da je vatra buknula usljed djelovanja otvorenog plamena ili dijelova gorive materije. U požaru je oštećeno ukupno osam brodica, jedan džet-ski i nadstrešnica hangara.

Policija nastavlja s kriminalističkim istraživanjem zbog krivičnogg djela dovođenja u opasnost opšteopasnom radnjom ili sredstvom.