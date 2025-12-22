Vatra uništila osam brodica i dio hangara

Izvor:
U požaru u hangaru na suvom vezu u Biogradu izgorjelo je osam brodica i dio hangara, a rezultati uviđaja isključuju tehnički uzrok požara.
Zadarska policija navodi da je požar buknuo u noći sa subote na nedjelju, a u dojavi je rečeno da je vatra buknula sat iza ponoći.
Vlasnik objekta je 47-godišnjak.
Na teren su brzo stigli vatrogasci koji su ugasili vatru. U požaru niko nije povrijeđen, ali je nastala velika materijalna šteta na konstrukciji objekta i uskladištenim plovilima.
Policijski službenici Policijske uprave zadarske su juče, u saradnji s inspektorom zaštite od požara Direktorata civilne zaštite, sproveli uviđaj na požarištu, a rezultati isključuju tehnički uzrok požara.
Sumnja se da je vatra buknula usljed djelovanja otvorenog plamena ili dijelova gorive materije. U požaru je oštećeno ukupno osam brodica, jedan džet-ski i nadstrešnica hangara.
Policija nastavlja s kriminalističkim istraživanjem zbog krivičnogg djela dovođenja u opasnost opšteopasnom radnjom ili sredstvom.
