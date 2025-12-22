Ako ovo uradite bojler može da vam sačuva skoro 250 KM u džepu

Dolaskom zime i hladnijih dana rastu i troškovi energije, kao i računi za grijanje u domaćinstvima. Ipak, postoji jednostavna mjera kojom se godišnje može uštedjeti i do 117 evra.

Naime, podešavanje temperature protoka na kombinovanom bojleru na 60 °C ili niže povećava njegovu efikasnost, a to prosječnom domaćinstvu može donijeti godišnju uštedu od 76 do 117 evra.

Iz inicijative Money Saving Boiler Challenge ističu da ljudi mogu jednostavno smanjiti potrošnju energije i račune tako što će obezbijediti optimalan rad bojlera, ali mnogi nisu svjesni da podešavanja uređaja mogu prilagoditi sami.

Temperatura protoka odnosi se na stepen do kojeg bojler zagrijava vodu prije nego što ona cirkuliše kroz radijatore. Promjena ove postavke ne utiče na temperaturu tople vode koja dolazi iz slavina ili tuševa. Istraživanja agencije Nesta potvrđuju da niža temperatura protoka smanjuje emisije i donosi finansijske uštede.

Ako je bojler podešen na 80 °C, prosječno domaćinstvo može uštedjeti oko 9% ukupne potrošnje gasa. Kod godišnje potrošnje od 12.000 kWh, smanjenje temperature na 60 °C rezultira uštedom od 1.092 kWh gasa, odnosno između 76 i 117 evra.

Temperatura protoka podešava se pomoću termostata ili dugmeta sa oznakom radijatora na prednjoj strani bojlera. Preporučeni raspon je između 55 °C i 65 °C, čime se povećava efikasnost bez uticaja na toplu vodu.

Kod klasičnih bojlera postoji jedno zajedničko podešavanje, dok se kod kombinovanih bojlera bez rezervoara posebno podešava postavka za radijatore, obično označena simbolom radijatora.

"Svi traže jednostavne načine kako da smanje račune za energiju tokom zime, a snižavanje temperature protoka bojlera jedna je od često pominjanih opcija. Ta temperatura označava koliko se voda zagrijava prije nego što uđe u radijatore, gdje se postepeno hladi prije povratka u bojler. Niža temperatura protoka znači i nižu povratnu temperaturu, a tada bojleri rade efikasnije, što dovodi do uštede energije i novca. Važno je naglasiti da su kontrole bojlera odvojene od kontrola centralnog grijanja i da je potrebno pravilno podesiti sistem grejanja prij promene temperature protoka", objašnjava portparol Energy Saving Trust-a.

