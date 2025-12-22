Logo
Provjereni trik za čišćenje prozora: Biće čisti za 2 minuta bez ribanja i hemije

Провјерени трик за чишћење прозора: Биће чисти за 2 минута без рибања и хемије
Foto: Pixabay

Dosta je bilo bacanja para na skupe prskalice koje samo zamaste stakla i ostave bijele štrafte čim grane prvo sunce. Postoji onaj čuveni, starinski trik za čiste prozore koji su koristile naše bake, a koji rješava stvar brže od bilo koje moderne hemije. Nema potrebe za komplikovanim procedurama, jer tajna leži u dva sastojka koja svaka kuhinja već ima.

Prozori mogu da budu toliko bistri da se gotovo i ne vide, a za taj efekat nije potrebno nikakvo mukotrpno ribanje niti skupi aparati. Sve što je potrebno jeste malo znanja i prava tehnika koja skida masnoću i sivilo za tren oka. Sjajni prozori više nisu nemoguća misija, čak i kada je napolju sezona prašine i polena.

Tajni sastojak koji briše svu prljavštinu

Nema tu velike filozofije. Sve što ti treba su alkoholno sirće i obična mlaka voda. To je ta magična kombinacija koja razbija kamenac i masnoću onako „muški“. Ali pazi sad, glavni štos nije u tečnosti, nego u onome čime brišeš.

Zaboravi na fensi krpe. Uzmi stare novine, one što ti se vuku po kući. Papir od novina ima tu neku specifičnu teksturu i olovo iz štampe (tako kažu stariji) koji poliraju staklo do besvijesti. Ovaj stari trik za čiste prozore ne bi bio to što jeste bez te dobre, stare hartije.

Kako da prozori zablistaju za 2 minuta

-Pomiješajte u flaši sa prskalicom jednu mjeru sirćeta i dvije mjere vode.

-Naprskajte staklo, ali ne da curi na sve strane.

-Uzmite zgužvane novine i trljajte kružnim pokretima.

Prljavština nestaje pod rukom, a staklo se suši momentalno. Nema onih dosadnih dlačica koje ostaju od krpa, niti onog zamagljenog sloja koji te nervira. Čišćenje bez muke je jedini način da završiš posao, a da ti ostane vremena za kafu.

Zašto ovo radi bolje od bilo koje hemije?

Sirće je spas za sve u kući, a pogotovo za stakla. Ono ne ostavlja film koji privlači novu prašinu, pa će ti prozori ostati čisti duplo duže nego inače. Prirodno sredstvo je uvijek bolja opcija, em štediš pare, em ne udišeš onaj otrovni miris vještačkih mirisa koji guše.

Isprobajte ovo već danas, makar na jednom prozoru u kuhinji. Vidjećete da ide ko podmazano i da ti ne treba više od dva minuta po prozoru.

