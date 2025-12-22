Logo
Uskoro uvećane penzije u Srbiji: Evo za koliko rastu

Izvor:

Večernje novosti

22.12.2025

10:02

Ускоро увећане пензије у Србији: Ево за колико расту
Foto: Pexels

Početkom januara 2026. godine svi penzioneri u Srbiji trebalo bi da dobiju penzioni ček uvećan za 12 odsto, što znači da će prosječna penzija biti veća za oko 6.000 dinara mjesečno.

Na godišnjem nivou to predstavlja oko 72.000 dinara više u odnosu na sadašnja primanja, prenose "Novosti".

Ipak, visina povećanja razlikuje se u zavisnosti od kategorije penzionera i postojećeg iznosa penzije.

U praksi, povećanje će iznositi od 2.624 dinara za najniže penzije, pa sve do 30.627 dinara za najviše.

Najmanje povećanje za poljoprivredne penzionere

Tradicionalno, poljoprivredni penzioneri dobijaju najmanje povećanje.

Njihova prosječna penzija u junu iznosila je 21.786 dinara, pa će povećanje od 12% donijeti dodatnih 2.624 dinara, tako da će od januara primati 24.400 dinara.

Koliko će dobiti penzioneri sa najnižim i najvišim penzijama?

Penzioneri iz kategorije zaposlenih, sa najnižom penzijom od 27.711 dinara, dobiće povećanje od 3.325 dinara, pa će nova penzija iznositi 31.037 dinara.

Sa druge strane, oni sa najvišim penzijama, koje sada iznose 255.231 dinar, dobiće čak 30.628 dinara više.

Njihov januarski ček biće 285.859 dinara.

penzije

Penzioneri

Srbija

