Logo
Large banner

Izgorio čuveni kafić: Sve je uništeno

Izvor:

Telegraf

21.12.2025

15:46

Komentari:

0
Изгорио чувени кафић: Све је уништено
Foto: Telegraf.rs

Novi Beograd osvanuo je uz prizore uništenog lokala u ulici Jurija Gagarina, gdje je tokom protekle noći i ranog jutra izbio požar u poznatom ugostiteljskom objektu "Gelato Bar".

Prve fotografije sa lica mjesta svjedoče o razornosti vatrene stihije koja je potpuno demolirala prednji dio lokala, ostavljajući iza sebe polupana stakla, nagorjelu fasadu i inventar uništen dimom i visokom temperaturom.

Drama je počela u gluvo doba noći, oko 3:50 časova, kada je vatra prvi put zahvatila manju površinu unutrašnjosti i dio krova.

Haker

Region

Ucjenjivao ženu eksplicitnim fotografijama

Na lice mjesta hitno je upućeno jedno vatrogasno vozilo sa pripadnicima vatrogasno-spasilačke jedinice koji su uložili velike napore da se požar ne proširi na ostatak poslovne zgrade.

Iako je materijalna šteta ogromna, u incidentu nije bilo povrijeđenih, s obzirom na to da u trenutku izbijanja plamena u kafiću nije bilo ni gostiju ni osoblja, piše Telegraf.

Podijeli:

Tagovi:

požar

Srbija

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Ужас! Бачена бомба на кућу

Srbija

Užas! Bačena bomba na kuću

2 h

0
Кућа из огласа

Srbija

Aleksandar prodaje kuću sa ogromnim placem za 50.000 KM

3 h

0
Стиже хаос: Oвог датума креће смрзавање

Srbija

Stiže haos: Ovog datuma kreće smrzavanje

3 h

0
Хитно се огласиле и банке због информације да мијењају само 100 евра

Srbija

Hitno se oglasile i banke zbog informacije da mijenjaju samo 100 evra

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

49

Od Derviša do Obilićeva, Banjalučani ujedinili srca: Sakupljeno skoro 15.000 KM na "Krofnama iz bloka"

17

44

Oglasio se prvi trener Alkaraza: Otkriveno koje kriv za raskid

17

42

Dvije osobe poginule na auto-putu

17

27

Piromani posijali strah: Građani se pitaju ko su naručioci "pepeo poruka"

17

22

Njemački penzioneri nikako da "skroje kraj sa krajem"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner