Izgorio čuveni kafić: Sve je uništeno

Novi Beograd osvanuo je uz prizore uništenog lokala u ulici Jurija Gagarina, gdje je tokom protekle noći i ranog jutra izbio požar u poznatom ugostiteljskom objektu "Gelato Bar".

Prve fotografije sa lica mjesta svjedoče o razornosti vatrene stihije koja je potpuno demolirala prednji dio lokala, ostavljajući iza sebe polupana stakla, nagorjelu fasadu i inventar uništen dimom i visokom temperaturom.

Drama je počela u gluvo doba noći, oko 3:50 časova, kada je vatra prvi put zahvatila manju površinu unutrašnjosti i dio krova.

Na lice mjesta hitno je upućeno jedno vatrogasno vozilo sa pripadnicima vatrogasno-spasilačke jedinice koji su uložili velike napore da se požar ne proširi na ostatak poslovne zgrade.

Iako je materijalna šteta ogromna, u incidentu nije bilo povrijeđenih, s obzirom na to da u trenutku izbijanja plamena u kafiću nije bilo ni gostiju ni osoblja, piše Telegraf.