Stiže haos: Ovog datuma kreće smrzavanje

21.12.2025

14:14

Foto: Unsplash

Prema najavama meteorologa u četvrtak, 25. decembra, očekuje se zahlađenje uz probijanje hladnog fronta i snežne padavine.

U Beogradu se prve pahulje prognoziraju u popodnevnim i večernjim satima, dok će u ostalim krajevima zemlje sneg padati uglavnom u periodima pojačanog sjeveroistočnog vjetra, otkriva meteorolog Ivan Ristić u novoj vremenskoj prognozi za Srbiju.

"Tokom narednih dana postoji mogućnost da se polarni front dodatno spusti ka našem području. To povećava šanse da se uz jaku košavu ponovo jave snežne padavine. Ipak, dio meteorologa najavljuje sneg tek krajem sljedeće sedmice i u periodu oko Nove godine, što ukazuje na određenu neizvesnost u preciznom tajmingu padavina", napominje Ristić.

Snježni doček Nove godine

Kako najavljuje, pred kraj godine, oko 29. decembra, jak anticiklon trebalo bi da se pozicionira iznad Velike Britanije, kada u Srbiji počinje osjetno hladniji period, uz povremene snežne padavine.

Лада Азимут

Auto-moto

Stiže nova Lada i izgleda moćno - ovo je moguća cijena

"Oko Nove godine, ali i prije, ubrzo nakon kalendarskog početka zime, očekujem jače zahlađenje i početak prave zime. Temperatura vazduha će pasti pred doček Nove 2026. na maksimalne vrijednosti od -2 do +3 stepena i minimume u jutarnjim časovima od -7 do -2, uz slab i umeren mraz", ističe Ristić za Informer i dodaje:

"Sa zahlađenjem ima uslova da bude i snežnih padavina i očekuje se formiranje snježnog pokrivača, kao i njegovo povećanje. Velike su šanse da uđemo u novogodišnju noć sa snježnim padavinama i manjim snežnim pokrivačem."

Sam kraj godine obilježiće prodor hladnog vazduha iz Rusije, a padavine će usloviti dnevne temperature.

vladan milojevic sc yt владан милојевић

Fudbal

Emotivna poruka Milojevića nakon razlaza sa Zvezdom

"U ovakvim sinoptičkim situacijama, kada dolazi do prodora hladnog vazduha iz Rusije, dolazi obično i do formiranja ciklona u Sredozemlju, u Jadranskom, Jonskom i Egejskom moru, koji našoj zemlji donosi snježne padavine. Zato su velike šanse da za zimski raspust imamo sneg na planinama, ali i u nizijama. Od tog snježnog pokrivača će poslije zavisiti minimalne i maksimalne temperature, odnosno, da li će biti jakog mraza u jutarnjim časovima i ledenih dana", zaključuje Ristić.

Snijeg

Vremenska prognoza

