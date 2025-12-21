U Novom Pazaru separatistički natpisi

U Novom Pazaru jutros su osvanuli separatistički natpisi "Dobrodošli u republiku Sandžak".

Transparenti su okačeni na ulazu u grad i na više drugih lokacija, prenose beogradski mediji.

U Novom Pazaru za danas je zakazan protest učesnika višemjesečnih blokada u Srbiji uz najavljenu dvanaestočasovnu blokadu grada.

Scena Otkazan još jedan nastup Ace Lukasa: Ovaj put u Srbiji

Ovo nije prvi put da učesnici blokada u Novom Pazaru pozivaju na otcjepljenje Raške oblasti od Srbije, a na skupovima koje su organizovali uočena je i "zastava Sandžaka".