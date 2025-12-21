Logo
Large banner

U Novom Pazaru separatistički natpisi

Izvor:

SRNA

21.12.2025

11:38

Komentari:

2
У Новом Пазару сепаратистички натписи

U Novom Pazaru jutros su osvanuli separatistički natpisi "Dobrodošli u republiku Sandžak".

Transparenti su okačeni na ulazu u grad i na više drugih lokacija, prenose beogradski mediji.

U Novom Pazaru za danas je zakazan protest učesnika višemjesečnih blokada u Srbiji uz najavljenu dvanaestočasovnu blokadu grada.

Lukas Aca

Scena

Otkazan još jedan nastup Ace Lukasa: Ovaj put u Srbiji

Ovo nije prvi put da učesnici blokada u Novom Pazaru pozivaju na otcjepljenje Raške oblasti od Srbije, a na skupovima koje su organizovali uočena je i "zastava Sandžaka".

Podijeli:

Tagovi:

Novi Pazar

Srbija

separatisti

Komentari (2)
Large banner

Pročitajte više

Загађен ваздух у Бањалуци

Društvo

Ljudi će bježati iz Banjaluke i Sarajeva: Ostvaruje li se predviđanje iz 2018?

1 d

0
Америчка обалска стража

Svijet

Američke snage zaplijenile supertanker, objavljen snimak

2 h

0
Жељко Обрадовић дочекан на аеродрому од стране навијача Партизана

Košarka

Obradovićev asistent otkrio sve detalje odlaska Žoca iz Partizana

3 h

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Hronika

Gradiška: Prijavio da su mu ukradeni točkovi sa poršea - završio u lisicama

3 h

0

Više iz rubrike

''Насилна кампања'': Ухапшен Србин на сјеверу Косова

Srbija

''Nasilna kampanja'': Uhapšen Srbin na sjeveru Kosova

5 h

0
Стефан изгубио живот у пожару, покушао да се спаси, али су га испарења савладалa

Srbija

Stefan izgubio život u požaru, pokušao da se spasi, ali su ga isparenja savladala

16 h

0
Гори вода из чесме у Зрењанину

Srbija

Gori voda sa česme - snimak šokirao cijeli region

20 h

0
Скоро цијела Србија под упозорењем због опасне појаве

Srbija

Skoro cijela Srbija pod upozorenjem zbog opasne pojave

20 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

07

Hitno se oglasile i banke zbog informacije da mijenjaju samo 100 evra

14

01

Emotivna poruka Milojevića nakon razlaza sa Zvezdom

13

59

Banke uvode novo pravilo: Ukidaju se naknade za održavanje računa

13

50

Unajmila detektiva i otkrila strašnu istinu: Bolje da me prevario s muškarcem

13

45

Makron želi dijalog sa Putinom

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner