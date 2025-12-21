Američke snage zaplijenile supertanker, objavljen snimak

Izvor:
21.12.2025
11:11
Američka Obalska straža zaplijenila je juče u blizini obale Venecuele sankcionisani naftni tanker, a u međuvremenu su otkrili da isti pripada Kinezima.
Riječ je o supertankeru za prevoz sirove nafte, pod panamskom zastavom i u kineskom vlasništvu, koji je pod američkim sankcijama.
Akciju je u međunarodnim vodama južnog Karipskog mora, nedaleko od obale Venecuele, sprovela Obalska straža SAD.
Ovom zapljenom, Amerika je dodatno zaoštrila sukob između dvije zemlje.
Američko Ministarstvo bezbjednosti (DHS) objavilo je snimak na kome se vidi ukrcavanje i zapljena tankera M/T Senturis.
Tramp je naredio "potpunu blokadu svih sankcionisanih naftnih tankera koji dolaze u Venecuelu i odlaze iz nje", a odluku je opravdao tvrdnjom da je ta južnoamerička država ukrala naftu, zemlju i drugu imovinu od SAD, što mora vratiti.
Tramp je optužio režim venecuelanskog vođe Nikolasa Madura da koristi "naftu sa tih ukradenih naftnih polja za finansiranje sebe, narko-terorizma, trgovine ljudima, ubistava i otmica".
Vlada Venecuele osudila je američku zapljenu još jednog broda koji je prevozio naftu u blizini obale Južne Amerike, nazivajući to "ozbiljnim činom međunarodnog piratstva".
In a pre-dawn action early this morning on Dec. 20, the US Coast Guard with the support of the Department of War apprehended an oil tanker that was last docked in Venezuela. — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) December 20, 2025
The United States will continue to pursue the illicit movement of sanctioned oil that is used to fund… pic.twitter.com/nSZ4mi6axc
