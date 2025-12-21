Američke snage zaplijenile supertanker, objavljen snimak

Američka Obalska straža zaplijenila je juče u blizini obale Venecuele sankcionisani naftni tanker, a u međuvremenu su otkrili da isti pripada Kinezima.

Riječ je o supertankeru za prevoz sirove nafte, pod panamskom zastavom i u kineskom vlasništvu, koji je pod američkim sankcijama.

Akciju je u međunarodnim vodama južnog Karipskog mora, nedaleko od obale Venecuele, sprovela Obalska straža SAD.

Ovom zapljenom, Amerika je dodatno zaoštrila sukob između dvije zemlje.

Američko Ministarstvo bezbjednosti (DHS) objavilo je snimak na kome se vidi ukrcavanje i zapljena tankera M/T Senturis.

Venecuela: Međunarodno piratstvo

Tramp je naredio "potpunu blokadu svih sankcionisanih naftnih tankera koji dolaze u Venecuelu i odlaze iz nje", a odluku je opravdao tvrdnjom da je ta južnoamerička država ukrala naftu, zemlju i drugu imovinu od SAD, što mora vratiti.

Tramp je optužio režim venecuelanskog vođe Nikolasa Madura da koristi "naftu sa tih ukradenih naftnih polja za finansiranje sebe, narko-terorizma, trgovine ljudima, ubistava i otmica".

Vlada Venecuele osudila je američku zapljenu još jednog broda koji je prevozio naftu u blizini obale Južne Amerike, nazivajući to "ozbiljnim činom međunarodnog piratstva".