Dvoje stradalih u jezivoj nesreći: Stravični prizori na mjestu

ATV
21.12.2025
10:39
U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila rano jutros na auto-putu Beograd - Niš stradale su dvije osobe.
Iz automobila sa njemačkim tablicama izvučeni su muškarac i žena a jedna osoba je prevezena u bolnicu nakon nesreće.
Nezvanično, vozač automobila "seat" izgubio je kontrolu nad vozilom i sleteo sa puta, udario u bankinu i udario u jedan znak.
Muškarac i žena poginuli su na mjestu. Nesreća se dogodila kod petlje Umčari.
Riječ je o državljanima Sjeverne Makedonije albanskog porijekla.
Uviđaj je u toku kao i istraga a pretpostavlja se da je užasnom ishodu doprinio umor vozača pa nije isključeno ni da je sletio sa puta jer je zaspao za volanom, piše "Kurir".
