Dvoje stradalih u jezivoj nesreći: Stravični prizori na mjestu

ATV

21.12.2025

10:39

Несрећа на аутопуту Београд - Ниш
Foto: Screenshot/Pink.rs

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila rano jutros na auto-putu Beograd - Niš stradale su dvije osobe.

Iz automobila sa njemačkim tablicama izvučeni su muškarac i žena a jedna osoba je prevezena u bolnicu nakon nesreće.

Nezvanično, vozač automobila "seat" izgubio je kontrolu nad vozilom i sleteo sa puta, udario u bankinu i udario u jedan znak.

Muškarac i žena poginuli su na mjestu. Nesreća se dogodila kod petlje Umčari.

Riječ je o državljanima Sjeverne Makedonije albanskog porijekla.

Uviđaj je u toku kao i istraga a pretpostavlja se da je užasnom ishodu doprinio umor vozača pa nije isključeno ni da je sletio sa puta jer je zaspao za volanom, piše "Kurir".

Saobraćajna nesreća

nesreća

Srbija

