Logo
Large banner

U Srpskoj traže veće kazne za saobraćajne prekršaje

Izvor:

SRNA

21.12.2025

10:22

Komentari:

0
У Српској траже веће казне за саобраћајне прекршаје

Povećanje broja smrtno stradalih u saobraćajnim nesrećama u Republici Srpskoj treba da upali znak za uzbunu i da se što prije krene sa pooštravanjem kazni za izazivanje udesa zbog neprilagođene brzine i konzumacije alkohola, izjavio je Srni Milija Radović iz Agencije za bezbjednost saobraćaja.

Radović je naveo da je za 11 mjeseci ove godine u saobraćajnim nezgodama poginulo 118 lica, dok je u cijeloj prošloj godini 94 smrtno stradalo, što ukazuje da je situacija značajno pogoršana.

Радар у Коњицу

Auto-moto

Novi radar vreba vozače na dionici u BiH

Iako su provedene brojne kampanje kako bi se djelovalo preventivno, Radović je istakao da su razlozi saobraćajnih udesa uvijek isti, a najviše nepropisna i neprilagođena brzina i vožnja pod uticajem alkohola.

Veliki problem su, kaže, niske kazne, koje su zakonom propisane za prekršaje u saobraćaju.

Kazna za alkohol od 0,3 do 0,8 promila je 50 KM, a ukoliko se plati u roku od osam dana onda je to 25 KM, dok je u Sloveniji kazna za taj prekršaj od 600 do 800 evra.

Lukas Aca

Scena

Otkazan još jedan nastup Ace Lukasa: Ovaj put u Srbiji

Prema njegovim riječima, problem je što su kazne utvrđene zakonom iz 2006. godine, znači prije 19 godina i samo su neke u međuvremenu mijenjane, te da takve nikoga neće spriječiti da upravlja vozilom pod uticajem alkohola.

"Neophodno je da se na nivou BiH pristupi izradi novog zakona i da se kazne nivelišu sa kaznama u regionu. Trenutne kazne koje imamo nikoga neće odvratiti od činjenja prekršaja", tvrdi Radović.

Smatra neophodnim da se izdvajaju veća sredstva za preventivne kampanje, kao i češće oglašavanje u medijima da bi poruke i upozorenja stigla do što većeg broja građana.

Бањалука, загађење ваздуха

Gradovi i opštine

Ni Banjaluka ni Sarajevo: Ovo je danas grad s najzagađenijim vazduhom

"Predstoje nam praznici kada je potrebno dodatno biti oprezan u saobraćaju, a to stalno napominjemo i kroz našu kampanju `Lako je alkohol odbiti`. Cilj je da ukažemo kolika je opasnost kada vozač sjedne za volan, a pri tome je pod uticajem alkohola", rekao je Radović.

On je pojasnio da alkohol prvo izaziva osjećaj euforije, zatim lažnog samopouzdanja, te da vozač misli da lako može savladati izazove u vožnji, ali je u stvari potpuno suprotno.

Podijeli:

Tagovi:

saobraćaj

kazne

Milija Radović

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Несрећа код Приједора

Hronika

Težak sudar između Banjaluke i Prijedora: Vatrogasci izvlačili povrijeđene

4 h

0
Fond PIO Republike Srpske

Društvo

Fond PIO pozvao osiguranike: Javite se što prije

4 h

1
Пензије, плате, дјечији додаци: Велике промјене у Њемачкој од јануара

Svijet

Penzije, plate, dječiji dodaci: Velike promjene u Njemačkoj od januara

4 h

0
Бањалучанин ухапшен због сумње да је претукао суграђане палицом

Hronika

Banjalučanin uhapšen zbog sumnje da je pretukao sugrađane palicom

4 h

0

Više iz rubrike

Додик: Српска у сљедећу годину улази с планом инвестиција од 4 милијарде КМ

Republika Srpska

Dodik: Srpska u sljedeću godinu ulazi s planom investicija od 4 milijarde KM

5 h

4
Тадић: Захирагић Источном Сарајеву дао ново име - Турбе

Republika Srpska

Tadić: Zahiragić Istočnom Sarajevu dao novo ime - Turbe

18 h

4
Кошарац: Шмитови закони писани сарајевским рукописом апсолутно неприхватљиви

Republika Srpska

Košarac: Šmitovi zakoni pisani sarajevskim rukopisom apsolutno neprihvatljivi

19 h

7
Стевановић Станивуковићу: Сарма на мом столу кориснија од обећања ријалити градоначелника

Republika Srpska

Stevanović Stanivukoviću: Sarma na mom stolu korisnija od obećanja rijaliti gradonačelnika

22 h

10
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

07

Hitno se oglasile i banke zbog informacije da mijenjaju samo 100 evra

14

01

Emotivna poruka Milojevića nakon razlaza sa Zvezdom

13

59

Banke uvode novo pravilo: Ukidaju se naknade za održavanje računa

13

50

Unajmila detektiva i otkrila strašnu istinu: Bolje da me prevario s muškarcem

13

45

Makron želi dijalog sa Putinom

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner