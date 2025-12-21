Logo
Large banner

Dodik: Srpska u sljedeću godinu ulazi s planom investicija od 4 milijarde KM

Izvor:

ATV

21.12.2025

08:43

Komentari:

3
Додик: Српска у сљедећу годину улази с планом инвестиција од 4 милијарде КМ
Foto: ATV

Za SNSD su odbrana statusa Republike Srpske i bolji život za srpski narod u centru svih političkih i ekonomskih aktivnosti, istakao je lider SNSD-a Milorad Dodik.

Dodik je rekao da Republika Srpska u sljedeću godinu ulazi stabilna s jasnim planom i programom investicija, koje su veće od četiri milijarde KM.

Загађен ваздух у Бањалуци

Društvo

Ljudi će bježati iz Banjaluke i Sarajeva: Ostvaruje li se predviđanje iz 2018?

U osvrtu na proteklu sedmicu, Dodik je na Iksu naveo da je razgovarao sa rukovodstvom Gradskog odbora SNSD-a u Doboju, koji je i na proteklim izborima pokazao koliko narod vjeruje u našu politiku.

Podijeli:

Tagovi:

Milorad Dodik

Republika Srpska

Komentari (3)
Large banner

Pročitajte više

''Насилна кампања'': Ухапшен Србин на сјеверу Косова

Srbija

''Nasilna kampanja'': Uhapšen Srbin na sjeveru Kosova

1 h

0
Драма због пртљага: Евакуисана жељезничка станица у Штутгарту

Svijet

Drama zbog prtljaga: Evakuisana željeznička stanica u Štutgartu

1 h

0
Десет мртвих у нападу на таверну: Нападачи отворили ватру на госте

Svijet

Deset mrtvih u napadu na tavernu: Napadači otvorili vatru na goste

1 h

0
Лоша партија Јокића: Србин ипак најбољи у катастрофи Денвера

Košarka

Loša partija Jokića: Srbin ipak najbolji u katastrofi Denvera

1 h

0

Više iz rubrike

Тадић: Захирагић Источном Сарајеву дао ново име - Турбе

Republika Srpska

Tadić: Zahiragić Istočnom Sarajevu dao novo ime - Turbe

14 h

4
Кошарац: Шмитови закони писани сарајевским рукописом апсолутно неприхватљиви

Republika Srpska

Košarac: Šmitovi zakoni pisani sarajevskim rukopisom apsolutno neprihvatljivi

15 h

6
Стевановић Станивуковићу: Сарма на мом столу кориснија од обећања ријалити градоначелника

Republika Srpska

Stevanović Stanivukoviću: Sarma na mom stolu korisnija od obećanja rijaliti gradonačelnika

18 h

10
Станивуковић прозвао министра Стевановића: Нека поједе коју сарму

Republika Srpska

Stanivuković prozvao ministra Stevanovića: Neka pojede koju sarmu

18 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

46

Težak sudar između Banjaluke i Prijedora: Vatrogasci izvlačili povrijeđene

09

41

Fond PIO pozvao osiguranike: Javite se što prije

09

29

Penzije, plate, dječiji dodaci: Velike promjene u Njemačkoj od januara

09

22

Banjalučanin uhapšen zbog sumnje da je pretukao sugrađane palicom

09

12

Prije 4 dana 600, danas 700 milijardi: Prvi čovjek s ovom cifrom na računu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner