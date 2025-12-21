Dodik: Srpska u sljedeću godinu ulazi s planom investicija od 4 milijarde KM

Izvor:
ATV
21.12.2025
08:43
Za SNSD su odbrana statusa Republike Srpske i bolji život za srpski narod u centru svih političkih i ekonomskih aktivnosti, istakao je lider SNSD-a Milorad Dodik.
Dodik je rekao da Republika Srpska u sljedeću godinu ulazi stabilna s jasnim planom i programom investicija, koje su veće od četiri milijarde KM.
U osvrtu na proteklu sedmicu, Dodik je na Iksu naveo da je razgovarao sa rukovodstvom Gradskog odbora SNSD-a u Doboju, koji je i na proteklim izborima pokazao koliko narod vjeruje u našu politiku.
Za SNSD su odbrana statusa Republike Srpske i bolji život za naš narod u centru svih političkih i ekonomskih aktivnosti. — Milorad Dodik (@MiloradDodik) December 21, 2025
Republika Srpska u sljedeću godinu ulazi stabilna s jasnim planom i programom investicija, koje su veće od četiri milijarde KM.
Tokom sedmice razgovarao sam… pic.twitter.com/GLEKf9N6pN
